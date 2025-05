Festa del Lavoro 2025, Bergesio (Lega)- “Dal Governo stanziamenti e nuove misure per la sicurezza sul lavoro”

“La sicurezza sul lavoro è un imperativo che impegna con la massima serietà Governo e Parlamento. Questa giornata ci ricorda il costante impegno necessario per prevenire tragedie come quella del 2007, che a Fossano è costata la vita a cinque lavoratori. Dal Governo c’è il massimo impegno sul tema della sicurezza di lavoratrici e lavoratori.

Ingenti gli stanziamenti economici: il Governo ha deliberato ulteriori 650 milioni di euro per la sicurezza dei lavoratori, portando le risorse complessive a oltre 1,2 miliardi di euro. Questi fondi, reperiti anche tramite INAIL, si aggiungono ai 600 milioni già disponibili per cofinanziare gli investimenti delle imprese in prevenzione. Inoltre negli ultimi anni, l'attenzione si è concentrata sull'intensificazione dei controlli. Sono state assunte 1.600 nuove unità per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che si sommano alle 2.300 già in servizio. Questo ha portato a un aumento dei controlli del 20% nel 2023 e di un significativo 40% nel 2024.

Un passo fondamentale verso la prevenzione è rappresentato dalla patente a crediti, obbligatoria da ottobre per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Questo strumento premia le aziende virtuose e prevede la sospensione della patente fino a dodici mesi in caso di gravi incidenti.

È stato introdotto l'obbligo per il Ministro del Lavoro di presentare annualmente una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle misure da adottare. Ed è stato previsto un aumento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con un incremento di 500mila euro per il 2025 e il 2026, e di 3 milioni di euro annui a partire dal 2027. L'insieme di queste misure testimonia un impegno concreto e sinergico di Governo e Parlamento per promuovere una cultura della sicurezza e tutelare la vita e la salute dei lavoratori. La prevenzione rimane la priorità assoluta. Ed in questo giorno così significativo il mio pensiero vaalle vittime e alle famiglie del dramma del Molino Cordero che nel 2007 ha sconvolto la nostra città”.



Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio a margine della manifestazione “Uniti per un lavoro sicuro” promosso da Cgil, Cisl e UIL stamani a Fossano presso il monumento alle vittime della tragedia del Molino Cordero.