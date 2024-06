Sarà Ivo Bussone il nuovo sindaco di Valloriate per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Per valaouria con valaouria” è stato premiato dagli elettori con 43 voti favorevoli, pari al 67,19% delle preferenze. Roberto Monaco (“'Nsem per valaouria”) ha invece raccolto 21 voti (32,81%).



Valloriate, con 66 votanti su 90, ha fatto registrare un’affluenza alle urne del 73,33% una sola scheda nulla e una scheda bianca.