Auto esce di strada e finisce in un canale irriguo sulla provinciale tra Margarita e Morozzo

Incidente nelle prime ore di questa mattina, venerdì 21 giugno, sulla provinciale che collega i Comuni di Margarita e Morozzo.

Un uomo ha perso il controllo della propria auto, uscendo dalla carreggiata e finendo in un canale irriguo.

L'allarme è scattato verso le 3.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo e Morozzo, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. L'uomo non riusciva ad uscire autonomamente dal veicolo, per cui si sono rese necessarie le operazioni di estricazione, ma fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze in seguito all'incidente.

Non risultano altri veicoli coinvolti.