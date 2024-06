L'estate non decolla: ancora piogge, temporali e temperature sotto la media

L'alta pressione presente sull'Italia si sposta verso sudest e lascia spazio all'ingresso di correnti più instabili da ovest che oggi attiveranno rovesci e temporali anche forti. Temporanea pausa domani e poi domenica possibile fase di maltempo più autunnale che estivo. Calo netto delle temperature da domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 21 giugno

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con piogge e temporali in spostamento verso la Lombardia. Al pomeriggio, dopo breve tregua, temporali anche molto forti si formeranno tra Alpi occidentali, torinese e alto Piemonte, con possibili grandinate. Possibili isolati temporali anche tra cuneese e astigiano, mentre la Liguria resterà ai margini di questo peggioramento, con piogge più sporadiche o al più rovesci intensi ma di breve durata. Migliora dalla serata a partire da ovest.

Temperature massime in calo con valori tra i 23 e i 27 °C. Venti generalmente variabili, ma con forti raffiche possibili durante i temporali su Piemonte. Su Liguria inizialmente deboli settentrionali e poi di libeccio anche moderati nel pomeriggio.

Sabato 22 giugno

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio per il sopraggiungere di una perturbazione. C'è ancora molta incertezza dai modelli: in serata potrebbero esserci rovesci o temporali sparsi dalle Alpi nordoccidentali in spostamento verso sudest. Temperature massime stazionarie o in lieve ripresa, mentre le minime saranno in calo rispetto a stamattina e comprese tra 15 e 18 °C. Venti inizialmente assenti o deboli variabili, poi nel pomeriggio tenderanno a provenire da ovest e poi nord.

Domenica 23 giugno

Un minimo di bassa pressione si formerà sul nord Italia e porterà maltempo generalizzato, con piogge sparse anche di stampo più autunnale soprattutto su basso Piemonte e Liguria, in questa ultima regione anche con temporali in particolare sul levante. Temperature in netto calo a seguito dell'ingresso di aria più fresca dall'Atlantico, con massime che difficilmente saliranno oltre i 22/23 °C, e le minime che si manterranno ancora stazionarie o in calo di poco a causa della copertura nuvolosa. Moderati venti settentrionali o nordorientali per buona parte della giornata.

Tendenza successiva

Le condizioni meteo saranno ancora influenzate da questa bassa pressione che si allontanerà lentamente verso sudest, mantenendo instabilità anche se più isolata almeno nella giornata di lunedì. Temperature che per qualche giorno rimarranno ancora sotto le medie del periodo.

