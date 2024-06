"Il Comune chiuda la notte i due ingressi dei giardinetti di piazza 2° Reggimento Alpini"

Ancora in merito ai giardinetti di piazza 2° Reggimento Alpini, ci scrive un altro lettore:

Vorrei solo aggiungere, alla lettera di questi giorni della nonna indignata sul ritrovamento di escrementi. Questi giardini hanno due ingressi sempre aperti anche di notte.

D'estate,alla sera sono frequentati (non sempre) da senza tetto che non trovano posto nel vicino dormitorio della Croce Rossa di via Bongiovanni.

Sono un nonno che porta la nipotina a scuola tutte le mattine e già lo scorso anno avevo segnalato ad una vigilessa che faceva servizio alle strisce pedonali davanti alla scuola, di far presente la situazione in Comune, di far chiudere alla sera i due ingressi, in modo che questi giardini (molto frequentati dai bambini) non diventino un dormitorio e WC.