Prima accademia dell’industria a zero emissioni nette formerà 100.000 lavoratori nella catena del valore del solare fotovoltaico

La Commissione ha presentato l’Accademia per l'energia solare, la prima di una serie di accademie dell'UE che saranno istituite nell'ambito della normativa sull'industria a zero emissioni nette allo scopo di sviluppare le competenze necessarie lungo le catene del valore delle tecnologie a zero emissioni nette. Queste accademie svilupperanno insieme all'industria contenuti e programmi di apprendimento, al fine di garantire competenze e forza lavoro sufficienti nella catena del valore.

Si stima che, nel solo settore della produzione di energia solare fotovoltaica, entro il 2030 saranno necessari circa 66 000 lavoratori qualificati affinché l'UE consegua i propri ambiziosi obiettivi in materia di energie rinnovabili, garantendo nel contempo la competitività industriale. Nei prossimi 3 anni l’Accademia per l'energia solare mira a formare 100 000 lavoratori nella catena del valore del fotovoltaico per affrontare l'attuale carenza di manodopera e competenze nel settore.

Sulla scorta del modello riuscito dell'Accademia europea delle batterie, l’Accademia per l'energia solare progetterà contenuti di apprendimento insieme all'industria e alle parti interessate della catena del valore del fotovoltaico. Svilupperà inoltre certificati di apprendimento, che attesteranno le competenze acquisite grazie ai corsi di formazione, promuovendo in tal modo anche la mobilità della forza lavoro in tutto il mercato unico. I programmi saranno attuati mediante partner locali: imprese, università, erogatori di istruzione e formazione professionale o di altro tipo con cui l'Accademia firmerà un contratto per l’erogazione dei programmi.

La Commissione sostiene l’istituzione dell’Accademia per l'energia solare con 9 milioni di € provenienti dal programma per il mercato unico. Il progetto sarà attuato dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia attraverso la comunità della conoscenza e dell'innovazione EIT Innoenergy.