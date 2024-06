La Camera di Commercio di Cuneo ha un nuovo logo istituzionale

La Camera di Commercio di Cuneo da oggi ha un nuovo logo istituzionale.

Con l’adozione del nuovo simbolo il Consiglio ha inteso rafforzare, con un segno concreto, l’appartenenza al sistema camerale, sino a farlo diventare un valido strumento di comunicazione che evoca chi siamo, da dove arriviamo e di quale grande realtà facciamo parte.

Il nuovo logo abbina allo storico brand della Camera di commercio di Cuneo, adottato nel dicembre 1996, il logo di Unioncamere, in un connubio che da un lato rappresenta le nostre origini e l’unicità della nostra storia inserite in un contesto più ampio, rappresentativo di una identità condivisa.

“Oggi, completato il processo di riordino del sistema camerale, nel momento in cui si sono definite le nuove funzioni che accrescono le competenze e il ruolo delle Camere di commercio sui territori - sottolinea il Presidente Luca Crosetto – la scelta condivisa con la mia Giunta e il Consiglio è stata di affermare con forza la nostra nuova identità. Da questa intendiamo partire, per restituire alla Comunità locale e alle imprese il grande valore di una rete di respiro nazionale, coinvolgendo Associazioni di categoria e Professionisti, in sinergia con gli Attori del territorio”.





La specificità delle Camere di commercio è sintetizzata nella forma grafica che coniuga l’immagine stilizzata e digitale del rosone, composto da tante "C" come Camera di commercio, unite in una rete che rispetta l’identità dei singoli elementi e li valorizza in sistema di relazioni. La Camera di commercio di Cuneo ha scelto di mantenere, accanto al brand di sistema, l’immagine storica del logo che sin dal dicembre 1996 contrassegna il nostro Ente (la C squadrata e posta in obliquo su di un rettangolo), volendo esplicitare il forte legame con il territorio, elemento identitario del nostro essere e del nostro agire.