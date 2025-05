Giuseppe Garelli è il nuovo vicedirettore generale di BCC Alpi Marittime. L’incarico è stato formalizzato dal CdA dell’istituto di credito e sarà effettivo a partire dal 1° giugno 2025.

Giuseppe Garelli, formazione contabile, ha una lunga e solidissima esperienza in BCC Alpi Marittime, dove lavora dal 1998. Nel corso di oltre venticinque anni di carriera ha ricoperto mansioni nei principali ambiti della banca, fra i quali responsabile amministrativo e responsabile area amministrazione e finanza. Il nuovo Vicedirettore generale succede a Maria Teresa Bisotto che ha raggiunto l’età della pensione dopo oltre 15 anni di servizio in BCC Alpi Marittime, gli ultimi 6 dei quali con la qualifica di Vicedirettore generale.

Oggi l’istituto di credito carrucese, forte di 126 anni di storia alle spalle, è banca di riferimento di un vasto territorio attraverso un totale di 23 filiali di cui due sedi distaccate a Torino e Loano, coprendo un’area complessiva di 174 Comuni di “competenza”: 129 in provincia di Cuneo, 22 in provincia di Torino e 23 in provincia di Savona.

Il bilancio chiuso al 31/12/2024 ha certificato un utile netto di 29,3 milioni di euro e il CET1 (Common Equity Tier 1 ratio, cioè l'indicatore della solidità di una banca secondo i parametri BCE) è passato dal 23,0% registrato al 31 dicembre 2023 al 25,6% del 31 dicembre 2024.

«Un caloroso augurio di buon lavoro a Giuseppe Garelli, professionista di consolidata preparazione - ha detto il Presidente Domenico Massimino -. Una figura dalle ottime competenze con cui proseguire, e dove utile rinnovare, l’importante lavoro svolto dal predecessore Maria Teresa Bisotto che ringraziamo per l’impegno e il sostegno dimostrato in tutti questi anni alla banca».