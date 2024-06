Piattaforme televisive a pagamento: come sceglierle in base alle proprie esigenze

Nel mondo moderno l’intrattenimento ha assunto un valore altissimo non solo nella vita di ciascun individuo, ma anche da un punto di vista commerciale. Film, serie TV, anime e servizi legati allo sport fanno ormai da padroni sugli schermi di milioni di persone attorno al globo, e per rispondere a queste esigenze sono nate diverse piattaforme dedicate esclusivamente alla fruizione di questi prodotti. La naturale conseguenza della nascita e lo sviluppo di questo scenario è stata un’evoluzione stratificata del mercato, che ha posto l’utenza dinanzi a diverse possibilità di scelta.

Ciascuna delle piattaforme in questione, infatti, offre servizi spesso diversificati, e ciò aiuta il potenziale cliente a indirizzare la sua scelta. In altri casi tuttavia ci si trova di fronte a offerte che presentano delle similitudini, specialmente nell’ambito dello sport, e per questo motivo è utile orientarsi bene nella scelta tenendo a mente l’intera scacchiera del mercato.

Infine risulta essere fondamentale anche tenere a mente i costi di ogni piattaforma, e di coglierne il valore in ottica qualità prezzo. Se ad esempio si prende in esame il Netflix costo si potrà capire quanto le tariffe mensili possano risultare estremamente variabili in base a molteplici fattori, come il suo essere associato ad altri servizi forniti da terzi, ed anche questo è un elemento che va necessariamente considerato prima della sottoscrizione. Ecco quindi alcuni consigli per orientarsi al meglio nella scelta di questo servizio.

Scegliere in base ai propri gusti e alle proprie abitudini

L’elemento sul quale focalizzarsi in linea prioritaria è senza dubbio l’offerta di questi servizi, in relazione a quelle che sono le proprie abitudini e i propri interessi. Se ad esempio si guarda molto calcio e, in generale, molto sport, alcune piattaforme potrebbero risultare decisamente più indicate rispetto ad altre. Se invece si è amanti di serie TV e film bisognerà necessariamente virare su altre soluzioni, basandosi, ovviamente, sui cataloghi offerti dai servizi in questione.

Molto spesso è la varietà a fare la differenza nella scelta di questi servizi, in quanto il cliente tende a preferire delle soluzioni che prevedono largo bacino di programmi e, in generale, scelte.

Esistono poi piattaforme adibite a una sola tipologia di prodotti, come spesso avviene per gli anime, divenuti da diversi anni una vera punta di diamante per diverse aziende del settore, specialmente all’estero.

Comparare le offerte

Dopo aver stabilito delle priorità sui prodotti risulta necessario fare un confronto tra le piattaforme in questione, ponendo sulla bilancia la qualità rapportata al prezzo. Questo passaggio è molto importante, perché non capita raramente di imbattersi in servizi che offrono dei cataloghi molto simili, e capire su quale puntare potrebbe non rivelarsi semplice. Un’offerta di prodotti più ampia, a volte derivante dall’associazione di più servizi di streaming in un unico abbonamento, può rispondere alle esigenze di alcuni, che desiderano una maggiore possibilità di scelta, ma può non essere adatta ad altri.

Esistono poi moltissime opzioni aggiuntive che potrebbero fare la differenza in base al potenziale tipo di cliente. Ciò che conta è scegliere con attenzione e soprattutto in base alle necessità di tutti i componenti del nucleo familiare.