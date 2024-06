Sabato 29 giugno al Monastero della Stella di Saluzzo, il Coro Lirico di Centallo Ensemble Checco Bossi

L’Ensemble Checco Bossi nasce nel 1995 per opera del maestro Antonio Bertola che, sulla base della sua esperienza ha voluto, quasi osato, far cimentare un coro di non professionisti in un campo assai arduo come la Lirica.

L’Ensemble infatti attinge, per il suo repertorio, dal ricco patrimonio della tradizione operistica italiana.

Sin dai suoi primi passi nell'attività concertistica l’Ensemble si propose di contribuire alla conoscenza e alla divulgazione della cultura musicale con specifico riferimento al canto lirico corale.

Dirige Sveva Martin con Federico Galvagno al piano. In allegato trovate tutti gli artisti e il programma.