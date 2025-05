Torna a Rittana il Nuovi Mondi Festival: tra gli ospiti Hervè Barmasse , Giovanni Soldini, Sabina Guzzanti e Alex Shwazer

Torna il festival di cinema di montagna più piccolo del mondo. L’edizione numero quattordici si terrà nel piccolo borgo alpino di Rittana, in bassa valle Stura, dal 1° al 6 luglio. Il tendone del Nuovi Mondi, come di consueto, accoglierà ospiti di assoluto rilievo.

Saranno infatti a Rittana, martedì 1° luglio l’alpinista Hervè Barmasse e il velista Giovanni Soldini, mercoledì 2 luglio gli himalaysti Janito Ojarzabal e Silvio Mondinelli, Giovedì 3 luglio l’attrice Sabina Guzzanti, il 4 luglio il campione olimpico Alex Shwazer.

A loro il compito di esplorare l’Oceano Blu del Nuovi Mondi festival. “L’oceano rappresenta la promessa di terre lontane e scoperte straordinarie. - affermano Fabio Gianotti e Silvia Bongiovanni ideatori e organizzatori del Festival - Allo stesso modo, questi nostri "oceani blu" montani sono spazi dove le convenzioni si dissolvono e l'ingegno umano può creare, libero da schemi predefiniti. Grazie agli ospiti di quest’anno saremo davvero sulla cresta dell’onda.

E poi l’aria che si respira al Nuovi Mondi stimola da sempre idee audaci. Questa natura che ci circonda ci spinge a cercare soluzioni nuove. Siamo accolti da una comunità che vuole collaborare e sperimentare. Insieme faremo un gran festival.”

I film che saranno in concorso sono ancora in via di selezione. Saranno almeno 20 i titoli scelti tra gli oltre ottocento arrivati da tutto il mondo.

C’è anche un’altra importante novità che arriva con questa edizione del Nuovi Mondi. Il festival “prende casa” a Rittana assumendo in gestione parte del Centro della Comunità (l’ex bocciofila) del paese. Ciò è stato possibile grazie a un’azione di partenariato pubblico-privato che coinvolge il Comune di Rittana, la Cooperativa Proposta 80, l’impresa sociale Piani Verticali e l’associazione sportiva Vallestura Outdoor.

La sede sarà uno spazio di creatività montana che già a partire dal 23 giugno e fino al 23 luglio metterà in campo una serie di eventi “off” legati al Nuovi Mondi e che si terranno all’interno del territorio del Distretto Montagna Futura (ovvero i comuni di Rittana, Roccasparvera, Moiola e Valloriate).

Da oggi l’intero programma del Festival è online all’indirizzo www.nuovimondifestival.it, mentre i biglietti (con un costo variabile dai 7 ai 16 euro) sono acquistabili al link https://www.ticket.it/festival/nuovi-mondi-festival-2025.aspx

Per ulteriori informazioni: nuovimondifestival@gmail.com