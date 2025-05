Fiori, emozioni e musica vegetale: Clorofilla 2025 fa cantare le piante nel cuore di Alba

Quest’anno ad Alba la primavera promette di sbocciare in una sinfonia di colori, profumi e meraviglia. Sabato 24 e domenica 25 maggio, piazza San Paolo ospita Clorofilla 2025, la nuova mostra-mercato florovivaistica firmata Asproflor – Comuni Fioriti, che trasformerà il cuore della città in un’oasi verde dove la natura si fa bellezza, gioco, conoscenza.

Clorofilla non è solo una fiera di piante e fiori: è un’esperienza immersiva per tutti, grandi e piccoli. Dalle 9 alle 19, banchi fioriti e installazioni verdi si alterneranno a laboratori didattici, giochi sensoriali e momenti di riflessione, con una particolare attenzione all’educazione ambientale e alla sostenibilità.

Ma l’appuntamento più affascinante – e senza dubbio il più originale – sarà “Il canto delle piante”, in programma per tutta la giornata di sabato. Protagonista, Severino Doppi, ricercatore e naturopata, capace di dare letteralmente voce al mondo vegetale grazie a uno strumento straordinario: il Music Plant.

Collegando sensori alle foglie, il dispositivo rileva le variazioni bioelettriche delle piante e le trasforma in melodie armoniche e imprevedibili, un linguaggio segreto che emoziona e incanta. Viole del pensiero, camelie, arbusti e fiori ornamentali “canteranno” dal vivo, offrendo al pubblico uno spettacolo tanto scientifico quanto poetico. Un momento unico per riscoprire il legame profondo tra uomo e natura, ascoltando la voce più antica del mondo: quella del verde.

«Dare voce alle piante è un modo per ristabilire un dialogo perduto con la natura», racconta Doppi. «Ogni pianta ha una sua firma sonora. Le vibrazioni che emette diventano suono, e il suono emozione. È una magia scientifica che ci insegna a guardare il verde con occhi nuovi.»

La partecipazione di Doppi si inserisce in un palinsesto curato con attenzione e reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Alba, l’associazione Alba sotto le Torri e il festival Circonomia, che sabato 24 ospiterà nel cortile della Maddalena anche l’intervento del celebre biologo Stefano Mancuso, per un incontro dal titolo “La versione degli alberi”. Oltre alla musica vegetale, Clorofilla offrirà uno spazio espositivo ricco di varietà rare e selezionate per la loro resistenza al clima e alle esigenze ambientali moderne. Gli appassionati potranno acquistare piante insolite, arredi da giardino e decorazioni floreali, mentre i bambini saranno coinvolti in attività come “Piantala!” – dove porteranno a casa una piantina da loro trapiantata in vasetto – e nei percorsi sensoriali a piedi nudi.

Domenica 25, tra i tanti appuntamenti, spiccano l’Aperitivo Floreale delle 11.30 e l’inaugurazione dell’allestimento fiorito che Asproflor ha voluto regalare alla rotonda di corso Bra, in omaggio a Fiorenza Gabiati, animo gentile e amato della comunità albese, recentemente scomparsa.

Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor, annuncia: «L’impegno di Asproflor nella sostenibilità è intenso, come anche la relazione con il Comune di Alba. Per questo abbiamo deciso di donare al Comune i rododendri premiati con la medaglia d’oro a Euroflora 2025. Sono piante rigogliose e magnifiche, premiate per la loro fioritura opulenta. Vorremmo così contribuire attivamente alla bellezza del decoro urbano albese e, nello stesso tempo, offrire un esempio di riuso meditato delle risorse usate a Euroflora».

«Clorofilla 2025 è molto più di un evento verde», conclude Ferraro, «è un invito a rallentare, osservare, ascoltare. È la celebrazione del verde come spazio educativo, estetico e spirituale. Un’occasione per riscoprire, anche attraverso il canto silenzioso delle piante, la bellezza autentica che ci circonda e animare di verdi entusiasmi piazza San Paolo».