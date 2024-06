Gegè Telesforo e Big Mama Legacy alla 17^ edizione di Alba Jazz [FOTO]

Dopo la splendida esibizione dei giovani musicisti di Erios Jazz Orchestra, che giovedì 27 giugno per la data di apertura della diciassettesima edizione di Alba Jazz, hanno presentato il loro omaggio al leggendario Duke Ellington, nel 50° dalla sua scomparsa, è stato Gegè Telesforo & Big Mama Legacy a calcare il palco dell’arena estiva del Teatro Sociale, con un concerto a dir poco coinvolgente.

Fabio Barbero e l’Associazione Amici di Alba Jazz quest’anno avevano promesso di regalare al pubblico un’edizione brillante, vitale, solare, per suoni, interpreti, repertori, fatta di giovani, divertimento, energia, creatività e se le premesse sono state le prime due serate, la promessa sarà di sicuro mantenuta.

Gegé Telesforo talentuoso vocalist foggiano, polistrumentista, compositore, produttore discografico, divulgatore, autore e conduttore di programmi musicali radio e tv tra i più amati dagli appassionati di musica del nostro paese, presentando il suo nuovo disco Big Mama Legacy, ha acceso di blues l’arena del Teatro Sociale, gremita di pubblico in ogni ordine di posto.

La sua simpatia e ironia, ma soprattutto la sua musica, coinvolgente, ritmata, eseguita da una band eccezionale, hanno saputo trascinare il folto pubblico albese presente, in un viaggio musicale appassionante, attraverso atmosfere jazzy, groovy a tratti afro, in un vero e proprio elogio al blues.

Tutto il progetto, sia il disco che la proposta dal vivo, è una sorta di ritorno alle origini per GeGè Telesforo, che offre al pubblico un suo personale doppio tributo, il primo al blues e a quelle atmosfere e quei suoni segni distintivi delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni cinquanta della Blue Note Records, il secondo a celebrare il Big Mama, il live club romano diretto artisticamente da Marco Tiriemmi, che per oltre vent’anni, dalla sua apertura nel marzo 1984 e fino alla definitiva chiusura a causa della pandemia, è stato un punto di riferimento per appassionati e musicisti.

Sul palco ad accompagnare Telesforo, un quintetto composto da alcuni fra i migliori talenti del panorama jazz italiano della nuova generazione, come Matteo Cutello alla tromba, Giovanni Cutello al sax alto, Christian Mascetta alle chitarre, Vittorio Solimene all’organo e alle tastiere e Michele Santoleri alla batteria.

Questa sera 29 giugno sempre a partire dalle 21, ancora tanta energia e buona musica con Vincen Garcia, giovane bassista spagnolo, virtuoso dello strumento. Figlio di una cantante e di un trombettista, praticamente è cresciuto con la musica seguendo i concerti e i tour dei suoi genitori.

Endorser Yamaha, Vincen Garcia, grazie al suo estro creativo, che non mette solo nelle sue originali composizioni musicali, ha saputo farsi conoscere dal pubblico attraverso i social, ad oggi il suo profilo instagram conta 430.000 follower.

Dal palco dell’arena del Teatro Sociale, presenterà il suo nuovo album intitolato “Ventura”, accompagato dal fantasioso e strepitoso batterista Jay Kalo (a soli 17 anni già batterista della Lincoln jazz Orchestra di New York con Marsalis), da Andoni Narvaez alla chitarra, Manu Pardo tromba e David Cases al sassofono.

In caso di pioggia il concerto di svolgerà all’interno del Teatro Sociale.