Bra celebra la festa della Liberazione

Bra festeggia l’80esimo anniversario della Liberazione con un ampio programma di iniziative.

La Commemorazione ufficiale è in programma venerdì 25 aprile, alle 11 in piazza Caduti per la Libertà. Parteciperanno le autorità e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d’Arma, con l’intervento della Banda musicale cittadina “Giuseppe Verdi” e del Coro del Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra. Tutta la Città è invitata a partecipare.

Durante la giornata di venerdì 25 aprile, altri eventi renderanno onore all’anniversario e alla Libertà. In particolare, dalle 16 piazza Valfrè di Bonzo 2, presso la Casa delle Associazioni, l’ANPI Bra - gruppo teatro organizza la lettura del libro di Michela Murgia "Istruzioni per diventare fascisti" e merenda condivisa. Alle 17 presso “Il Fondaco”, in via Cuneo 18, andrà in scena “Pièce de Résistance – Un racconto, una merenda, un brindisi”, a cura di Serena Fumero e Silvana Peira. Alle 17.30 infine, nella sala conferenze del centro “Arpino”, in largo Resistenza, si terrà l’incontro “Liberi di ricordare”, organizzato a cura della Consulta Giovani del Comune di Bra e della Cooperativa Alice.

Sabato 26 aprile, alle 18 presso la sala auditorium del centro “Arpino”, in largo Resistenza, si svolgerà il Concerto “25 aprile, Giorno di Liberazioni”, con la partecipazione dei cori: "Ij Cantor dal Meidia" - coro di canti popolari di Barge, "Camerata Vocal Torres Vedras" - coro Portoghese e "Sedicetto del PoliEtnico - coro del Politecnico di Torino.

Domenica 27 aprile, dalle 10 alle 17 - accogliendo l’invito di Regione Piemonte, Consiglio regionale e del Comitato Resistenza e Costituzione - porte aperte a Palazzo comunale, con possibilità di visite alle sale del Municipio.

Durante la giornata, si svolgerà anche passeggiata guidata sui luoghi della Resistenza “Monteu Roero – Bra. La Resistenza nel Roero”, in ricordo del Generale Icilio Ronchi della Rocca e Malvina Garrone. Partenza alle ore 9 da Monteu Roero, con arrivo a Bra previsto per le 16. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione culturale Bel Monteu alla mail: belmonteu@libero.it, al numero 333.7678652 o tramite il sito web: https://belmonteu.it.

Il programma delle iniziative organizzate in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione si concluderà domenica 4 maggio. Alle 16 nella sala conferenze “Giovanni Arpino” si terrà il Convegno “La Resistenza nel Roero”, approfondimento in ricordo del Generale Icilio Ronchi della Rocca e Malvina Garrone organizzato dall’associazione culturale Bel Monteu (info: https://belmonteu.it). Alle 21, sempre all’“Arpino” ma nella sala auditorium, si svolgerà un Concerto dedicato, a cura del Coro Stella Alpina di Alba.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.