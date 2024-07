Pepe sale del 9%, ma gli investitori stanno puntando su questa alternativa che offre un APY superiore al 1000%

Il prezzo di Pepe è salito del 9% negli ultimi 7 giorni e del 3% nelle ultime 24 ore, arrivando a 0,00001153 dollari nel momento in cui scriviamo, con un volume di scambi salito del 40%, sopra i 504 milioni di dollari.

Ciò avviene in concomitanza con il rimbalzo del mercato delle criptovalute, con un aumento del 3% della capitalizzazione di mercato a 2,33 trilioni di dollari. La capitalizzazione di mercato del settore delle meme coin è salita del 7% a 49 miliardi di dollari, con i due principali token meme, SHIB e DOGE, in crescita del 4% ciascuno.

Tutto questo, ha influenzato anche la prevendita della nuova meme coin legata a Pepe, Pepe Unchained, che nel frattempo ha superato 1,7 milioni di dollari raccolti, avvicinandosi sempre più al prossimo traguardo.

VAI AL SITO UFFICIALE DI PEPE UNCHAINED

Il prezzo di Pepe è destinato a superare il triangolo discendente

Il prezzo di Pepe ha registrato un'impennata dall'inizio di maggio, salendo attraverso una fase di rialzo fino a raggiungere il massimo storico di 0,00001717 dollari, come mostrano i dati di GeckoTerminal. Tuttavia, i tori non sono stati in grado di recuperare questo massimo, in quanto il prezzo di Pepe è virato al ribasso, portando il token attraverso un modello di triangolo discendente.

Alla fine il cuneo si è ristretto e gli investitori hanno effettuato un breakout al di sopra della linea di supporto orizzontale. Ora PEPE viene scambiato all'interno del limite superiore del triangolo discendente.

Il prezzo di PEPE si trova al di sopra della media mobile semplice (SMA) a 50 giorni, il che conferma l'imminente rally nelle prossime settimane. Tuttavia, la SMA a 200 giorni funge da livello di resistenza immediato intorno a 0,00001272 dollari.

Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) sta risalendo dal livello di ipervenduto di 30, superando il livello medio di 50. Con l'RSI che si aggira intorno al livello 54, PEPE sembra essere in equilibrio, il che potrebbe aiutare i tori a recuperare il livello di cui sopra.

Anche il MACD (Moving Average Convergence Divergence) è rialzista, con la linea MACD (blu) che si incrocia sopra la linea del segnale (arancione), un'indicazione del crossover rialzista. Quando le barre verdi iniziano a formarsi al di sopra della linea neutra, il prezzo di Pepe potrebbe impennarsi, poiché indicano un attuale slancio positivo.

Previsione del prezzo del Pepe

Secondo l'analisi del prezzo di Pepe, i tori potrebbero riprendersi dal triangolo discendente, in quanto gli investitori capitalizzano l'RSI e il MACD per comprare di più. In questo scenario, i tori potrebbero spingere il token al rialzo verso un nuovo ATH a 0,00001841 dollari.

Al contrario, se gli orsi prenderanno il controllo del prezzo a questo livello, il prezzo di Pepe potrebbe ritracciare fino al livello di supporto di 0,00001044 dollari, che funge da cuscinetto contro la pressione al ribasso.

Mentre il prezzo di Pepe sale, gli amanti di Pepe stanno anche investendo in un nuovo upgrade di Pepe chiamato Pepe Unchained (PEPU), che ha raccolto oltre 1,7 milioni di dollari nella sua prevendita.

La prevendita di Pepe Unchained ha superato 1,7 milioni di dollari: la migliore alternativa a PEPE da comprare ora?

Pepe Unchained mira a seguire le orme di PEPE, che continua a dominare la classifica delle meme coin insieme a DOGE e SHIB.

Tuttavia, PEPE è costruita sulla blockchain di Ethereum, che è per lo più ostacolata dai ritardi della rete e dall'aumento delle tariffe del gas.

Pepe Unchained (PEPU) si distingue dalle altre meme coin per l'introduzione della sua catena nativa Layer 2 in cima alla rete di Ethereum. Questa mossa non solo la libera dalle limitazioni di Ethereum, ma porta anche una velocità, una scalabilità e delle commissioni significativamente più basse senza precedenti.

Di conseguenza, Pepe Unchained consente agli investitori di cogliere le opportunità del mercato con maggiore efficienza.

I possessori dei token possono anche ottenere guadagni passivi attraverso il sistema di staking della piattaforma, che offre un rendimento percentuale annuo (APY) superiore al 1.000%.

99Bitcoins, un importante canale di criptovalute su YouTube, afferma che $PEPU è una delle migliori criptovalute da acquistare ora con un potenziale di 100x.

È possibile acquistare i token $PEPU al prezzo di 0,0081939 dollari ciascuno. Con un rialzo del prezzo in arrivo tra meno di due giorni, è consigliabile inserirsi presto in questa prevendita.

Per poter acquistate durante la fase di prevendita il token $PEPU dal sito ufficiale, si possono utilizzare le seguenti criptovalute: ETH, USDT o una carta bancaria per usare valute fiat.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN PEPU