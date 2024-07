Questa sera a Mondovì l'esibizione di Ernia, dopo l'inaugurazione del nuovo Borgheletto

Sarà piazza San Pietro ad ospitare il concerto-evento di Ernia a Mondovì, questa sera, venerdì 19 luglio, all'interno degli appuntamenti estivi proposti dal Movì Festival.

Ad aprire la serata, alle 19.30, dopo l'inaugurazione del nuovo centro storico riqualificato (leggi qui) saranno i vincitori dello Z contest di Wake up 2023, Alvaro & Jekyll, che avranno l’opportunità di presentare il loro nuovo singolo “Top Dog” di fronte al pubblico del festival monregalese.



A seguire sarà la volta di Nics e di Bharry, giovane pianista emergente al primo live, nel più puro stile Wake Up, festival che ha saputo proporre nel corso degli anni grandi nomi della musica internazionale, ma anche lanciare solisti e band in cerca di un palco importante come quello di Mondovì.



Il dj set di Dj Tetri avrà il compito di scaldare il pubblico in attesa del grande concerto di Ernia, artista tra i più amati dai più giovani e non solo, al secolo Matteo Professione, milanese, classe 1993. Ernia, fin dall’età di 12 anni, frequenta l’ambiente hip hop underground del capoluogo lombardo, facendosi conoscere per le sue doti di freestyler e partecipando come membro ai progetti dei collettivi Bonola Fam e Razzza a Parte.

Il festival Wake Up è organizzato dall’associazione Wake Up con il patrocinio del comune di Mondovì e MoVì, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt.

INFO E PARCHEGGI

Per chi dovesse raggiungere Mondovì in auto, sono consigliati i parcheggi di piazza della Repubblica e piazza Unità d’Italia; la sede del concerto dista circa 15’ a piedi dalla stazione ferroviaria.

I cancelli apriranno alle 19,30 - accesso da via Meridiana. Per raggiungere via Sant’Agostino sarà possibile passare da via Cigna. I residenti in piazza S. Pietro possono accedere liberamente mostrando un documento di identità. Dalle 18 in piazza Ferrero e Mons. Moizo concerti a cura dell’Academia Montis Regalis.

ERNIA





Nel 2007 pubblica il suo primo demo di 7 tracce con diverse collaborazioni. A fine 2010 fonda il gruppo Troupe d’Elite insieme a Ghali e Maite, con questa formazione pubblica tre singoli per il web attirando così l’attenzione di dj Harsh e Guè Pequeno.



Nell’autunno del 2014 Ernia decide di intraprendere la carriera solista e il successo è immediato fino alla super hit Superclassico che lo proietta nell’olimpo degli artisti più conosciuti d’Italia. Un successo bissato dall’album “Io non ho paura”, rimasto ai vertici delle classifiche per mesi.



A seguire l’esibizione di Ernia sarà il dj set di uno dei produttori più amati dai giovani: l’influencer Christian Liguori, talento precoce della consolle, dall’età di 13 anni si esibisce in club e festival in tutta Italia. Il re dei mashup farà ballare piazza San Pietro prima del gran finale con Nozzleholder.