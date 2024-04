Busca, il premio cinematografico "Alpi Del Mare" andrà a Claudia Gerini

Il Cineclub Méliès ha annunciato il ritorno dell'evento cinematografico buschese più prestigioso dell'anno: il Premio Cinematografico Alpi del Mare. L'importante riconoscimento, creato nel 2017, in occasione dei sessant'anni del Cine-teatro Lux di Busca e tributato con cadenza annuale, pone l'attenzione su personalità di spicco del mondo del cinema, che si sono distinte per una carriera di successi e autorevoli collaborazioni artistiche; personalità amate dal grande pubblico che sono entrate nel cuore degli spettatori per lavori di pregiata fattura. Ad aprire l'Albo d'oro, nel 2017, Giuseppe Battiston, seguito nel 2018 da Margherita Buy, nel 2019 da Claudio Bisio e, dopo gli anni del Covid, nel 2022 da Silvio Orlando e nel 2023 da Pupi Avati.

Il Circolo Méliès, che nell’arco di un decennio ha contribuito alla creazione di un polo culturale permanente, ha voluto, per la serata di martedì 30 aprile prossimo, portare entro le mura della Sala cittadina uno dei più iconici volti del panorama artistico italiano, attrice, regista, produttrice, ballerina, cantante: Claudia Gerini.

Il Premio vuole essere un omaggio alla carriera dell'ospite. La prima serata è da considerarsi centrale: è in questo frangente che l'ospite incontra il pubblico e riceve il Premio. Dopo la consegna della targa in cristallo, sarà proiettato “Amiche da morire”, successo cinematografico in cui Claudia Gerini appare sul grande schermo con Sabrina Impacciatore e Cristiana Capotondi (il trio ha vinto il SuperCiak d’oro nel 2013). Il film è ambientato su un'isola del Meridione divisa tra tradizione e modernità. Tre donne dal carattere molto diverso tra loro fanno fronte comune per salvarsi la pelle: Gilda fa la prostituta, Olivia, bella ed elegante suscita le invidia in paese, e Crocetta, una povera sventurata con la nomea di portare sfortuna. Le tre donne sono coinvolte loro malgrado in un omicidio e un commissario di polizia, arrivato a indagare sul caso, inizia a sospettare di loro.

La premiazione è il preludio all'omaggio successivo, con un trittico di pellicole memorabili: “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone lunedì 13 maggio, “Tutti gli uomini del deficiente” di Paolo Costella lunedì 20 maggio e “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino lunedì 27 maggio. Spettacolo ore 21 e ingresso 3 euro.

Per potersi garantire una poltrona per la serata del 30 aprile è necessario prenotare on-line sul sito www.cinemaluxbusca.it o direttamente in sala in occasione delle proiezioni di rassegna o del fine settimana. Biglietto unico incontro con l’attrice e film euro 15 (se acquistato online previsto un sovrapprezzo di un euro per diritto di prevendita)