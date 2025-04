L’amore per l’Italia “buona pulita e giusta” nell’abbraccio tra Carlo Petrini e Re Carlo III

«Tutti coloro che conquisteranno la gioia dovranno dividerla. La felicità è nata gemella». Le parole del poeta inglese Lord Byron sono la perfetta didascalia della foto che immortala l’abbraccio tra Re Carlo III e l’orgoglio braidese Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, durante l’ultima tappa del viaggio di Stato in Italia del sovrano d’Inghilterra.

Un incontro che ha celebrato un'amicizia duratura, nata nel lontano 2004, in occasione del primo salone di Terra Madre a Torino, e fondata sul tema della sostenibilità ambientale e alimentare.

In questo contesto, la visita a Ravenna di giovedì 10 aprile ha assunto un significato particolare per la Corona inglese. Qui, dopo aver reso omaggio alla tomba di Dante, simbolo della cultura italiana, i Reali hanno incontrato alcuni agricoltori colpiti dalle recenti alluvioni, mostrando sensibilità e attenzione verso le difficoltà del mondo rurale. Quando si dice l’amore per un paese.