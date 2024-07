Tornano i festeggiamenti per "La Carminela" a Villar di Bagnolo Piemonte

Dal 19 al 23 luglio torna in frazione Villar di Bagnolo Piemonte la tradizionale festa “La Carminela” con un programma ricco di appuntamenti.

Stasera venerdì 19 l’apertura dei festeggiamenti alle 20, con il servizio di ristorazione: si potrà scegliere tra un menu goloso o gustare la succulenta grigliata di costine e salsiccia, oppure optare per una pizza fragrante. Dalle 22 sarà Hawaiian Party con la musica a cura del Dj Altarknock e, a partire dalle 23,30, con Dj Matrix & Matt Joe.

Sabato 20, il ristorante apre per il pranzo, alle 12,30. Nel pomeriggio giorno dedicato ai colori con il “Color Fun” (apertura iscrizioni alle 15). Dalle 19 aperitivi con taglieri di affettati e dalle 20 possibilità di cenare. Dalle 22 ancora musica con il Dj Fabian e dalle 23 sarà grande musica dal vivo con la band Disco Inferno.

Domenica 21 spazio agli sportivi con il raduno delle due ruote, aperto a mountain-bike ed e-bike, a partire dalle 8,30.

Sarà la giornata dedicata alla ricorrenza solenne con la messa e la processione dedicata alla Madonna del Carmine.

Possibilità di pranzare (dalle 12,30) e di cenare (dalle 20) ancora con la grigliata o con la pizza. La serata in musica sarà dedicata, dalle 21, al tradizionale ballo liscio con l’orchestra Aurelio Seimandi.

Lunedì 22 giornata dedicata alla tradizione si apre con messa alle 10 e seguirà il pranzo con il grande “Disné d’la Carminela” con piatti tipici e l’arrosto.

Dalle 14 gara di bocce alla baraonda e, dalle 15, i giochi per tutti i bambini di tutte le età con l’animatrice Monica e con l’animazione di Poldino.

Alle 18 si svolgerà la corsa in montagna non competitiva “Spasagiada di Macarun”. La cena delle 20 con il consueto menu, sarà seguita ancora da una serata in musica con il liscio proposto da Dj Maurino. Gran finale alle 22 con lo Spettacolo Pirotecnico.

Martedì 23 serata conclusiva dell’edizione 2024 con la cena, alle 19,30, in cui sarà protagonista la celebre “Porchetta di Gigi” arrostita sulla brace viva e dalle 22,30 con la Lotteria di chiusura e l’animazione di Poldino.

Gli organizzatori ricordano che è consigliata la prenotazione per pranzi e cene al numero 353-4574724.

È possibile anche visitare le pagine social, Instagram: festa_carminela e Facebook: Festa Carminela.