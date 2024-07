Il Distretto del Cibo Monregalese-Cebano fra i tre migliori distretti bio d’Europa

Il Distretto del Cibo Monregalese-Cebano a indirizzo biologico è uno dei tre migliori distretti bio d’Europa agli EU Organic Awards 2024.

Lo rende noto Coldiretti Cuneo, socia del Distretto, che si è guadagnato un posto tra i finalisti del premio “Best organic bio district 2024” dell’Unione Europea, assieme al portoghese “Bio Região de São Pedro do Sul” e allo svedese “Sörmland Bio-district”. La cerimonia di premiazione si terrà nella Giornata europea del biologico che si celebra il 23 settembre.

“Un risultato straordinario che riconosce l’impegno quotidiano di un intero territorio con oltre 100 aziende monregalesi e cebane che si prendono cura della biodiversità e della bellezza dei paesaggi e valorizzano un patrimonio unico di cultura e tradizioni contadine” dichiara Renato Suria, presidente del Distretto, fresco di presentazione del nuovo marchio Di.Bio per la valorizzazione del Monregalese-Cebano e delle sue produzioni biologiche di eccellenza.

La Commissione europea – spiega Coldiretti Cuneo – nel suo Piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica che ha adottato nel 2021, ha evidenziato la necessità di diffondere fra i cittadini una maggiore consapevolezza sulle caratteristiche e sui vantaggi del cibo biologico, allo scopo di stimolarne la crescita. Il Piano, tra le altre cose, prevede di premiare annualmente le migliori realtà che si muovono in questa direzione. Sono così nati i premi biologici dell’UE (EU Organic Awards) che, per il quarto anno, individuano in sette categorie gli attori lungo la catena del biologico che hanno sviluppato progetti innovativi e stimolanti producendo un reale valore aggiunto per il consumo di cibo nel segno della sostenibilità ambientale. Tra questi nel 2024 figura il Distretto del Cibo Monregalese-Cebano ad indirizzo biologico.

“Un traguardo che offre una vetrina di livello internazionale a questo Distretto del Cibo, che comparirà nella campagna di informazione curata dalla Commissione Risorse Naturali interna al Comitato europeo delle Regioni dell’UE, regalando grande visibilità oltre confine al territorio monregalese-cebano e alle sue tipicità agroalimentari”, spiega Franco Parola, responsabile Servizio Ambiente di Coldiretti Cuneo.

“Questo riconoscimento europeo – commenta Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo – conferma la rilevanza di fare sinergia sul territorio per espandere tecniche produttive a basso impatto ambientale e sancisce il ruolo cruciale di custodi dell’ambiente svolto dai nostri agricoltori e allevatori contro l’affermarsi di modelli di consumo omologanti che minacciano il Made in Italy”.