Tra una settimana riapre al traffico la tangenziale di Fossano in direzione Asti [VIDEO]

Anas ha programmato per venerdì 31 maggio l’apertura al traffico della tangenziale di Fossano - SS231 “di Santa Vittoria” lungo la carreggiata in direzione Asti, nel tratto compreso tra gli svincoli di La Reale e Villafalletto. Sono attualmente in corso le ultime prove di carico sui viadotti recentemente varati.

A partire dalle 10:00 di lunedì 27 maggio e fino a venerdì 31 maggio la tangenziale sarà chiusa al transito per consentire ai tecnici e alle maestranze di eseguire in piena sicurezza tutte le attività propedeutiche all’apertura della carreggiata, completamente ammodernata, tra cui la predisposizione degli scambi di carreggiata e l’installazione della segnaletica lungo l’asse principale e le rampe di svincolo.

La tangenziale di Fossano è stata oggetto di importanti lavori di manutenzione straordinaria che hanno previsto, a partire da novembre 2022, la sostituzione delle 59 campate in calcestruzzo lungo l’asse principale e gli svincoli tramite impalcati in acciaio corten, per una lunghezza complessiva pari a 1 chilometro e 800 metri e per una superficie di circa 19 mila metri quadrati. Le caratteristiche tecniche dei nuovi impalcati in acciaio forniscono indubbi vantaggi in termini di rapidità durante le ispezioni e di maggiore semplicità di intervento qualora si rendessero necessarie eventuali manutenzioni.

L’apertura della tangenziale tra i viadotti La Reale e Villafalletto consentirà di riportare sul tracciato statale il flusso dei mezzi pesanti sgravando così la viabilità locale con i relativi benefici per i residenti in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.

Il tratto terminale tra Villafalletto e il viadotto Centallo, più distante dal centro urbano, sarà oggetto di completamento tramite il varo delle 3 campate che sovrappassano la linea ferroviaria. Al fine di mitigare il più possibile i disagi, questi ultimi vari saranno eseguiti in concomitanza con la sospensione del servizio ferroviario per manutenzioni.

Completate le lavorazioni lungo la carreggiata in direzione Asti, per un importo dei lavori pari a circa 50 milioni di euro, gli interventi di sostituzione dei viadotti proseguiranno sulla carreggiata in direzione Cuneo.