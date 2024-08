Finiti i giorni delle ondate di calore? Arpa Piemonte segnala l’abbassamento nelle temperature nel weekend

Sembrano allontanarsi i giorni di caldo più intenso per il Piemonte e la provincia di Cuneo. Dopo due settimane di quotidiani aggiornamenti – da parte di Arpa Piemonte – e di bollettini sulle ondate di calore, finalmente le proiezioni per la giornata di oggi (2 agosto), di domani (3 agosto) e di domenica (4 agosto) assegnano alla maggior parte delle province piemontesi livelli di pericolo ben più bassi del solito.



La giornata di oggi vede infatti assegnato a sei province su otto un livello 1 (“debole disagio - Condizioni meteo che possono provocare disagi per la salute”), tra cui quella cuneese, che farà segnare temperature comprese tra i 21°C e i 31°C (19-32°C percepiti).



Per domani il livello di allerta rimane identico – almeno per la Granda - , con temperature comprese tra i 21°C e i 31°C (21-32°C percepiti). Domenica, infine, tutte le province piemontesi si attestano a un livello di rischio pari a zero: per il cuneese, temperature comprese tra i 21°C e i 29°C (21-30°C percepiti).



Ricordiamo ai lettori che – come segnalato dall’Arpa stessa - il livello di pericolo è calcolato sulla base dell’indice di allerta WDA (Warm Day Alert), che tiene conto della temperatura massima percepita e della temperatura minima percepita. La temperatura percepita (o apparente) è una combinazione di temperatura, umidità e vento.