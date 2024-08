Fossano, nasce comitato contrario al progetto di impianto biometano in via Marene

Mercoledì 31 luglio, presso il salone di frazione Santa Lucia di Fossano , dopo una serie di successivi incontri, si è costituito formalmente il comitato popolare contrario alla realizzazione dell' impianto per la produzione di biometano progettato in via Marene .

E’ presente oggi in Fossano un contesto in cui praticamente tutte le forze politiche presenti in città si sono dichiarate in un qualche modo contro un tale tipo di impianto, ma la dialettica tra maggioranza e minoranza è molto forte, ponendo quest’ultima la tematica dei tempi ristretti – la prossima seduta della conferenza dei servizi sul progetto è stata fissata, dopo l’accoglimento di una richiesta di proroga, per la seconda metà del prossimo settembre – e la tematica di una discrepanza tra le dichiarazioni della Giunta Tallone e l'assunzione da parte sua di atti formali.