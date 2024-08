A Salmour inaugurata la ventunesima panchina rossa antiviolenza del coordinamento CISL

In occasione dell'annuale consegna della carta costituzionale ai diciottenni l'amministrazione comunale di Salmour ha inaugurato una nuova panchina rossa contro la violenza di genere.

L'evento si è svolto in piazza Donatori del Sangue, lungo la provinciale e vicino alle scuole, luogo dunque simbolico per diversi aspetti.

Da parte sua, il Sindaco Roberto Salvatore , ha ricordato come "nel 2024, le donne che si dichiarano, secondo l'ISTAT, vittime di violenza sono il 20% del totale."

Rivolto ai diciottenni ha poi sottolineato come il futuro verrà scritto dai giovani , che dovranno dare il proprio contributo per aiutare la comunità al rispetto e all'amore autentico, base per ogni tipo di diritto reciproco sottolineato nella Costituzione.