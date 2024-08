Vacanze sul Gargano: le 5 spiagge più belle di Peschici

Peschici è una delle destinazioni più belle della Puglia e non è un caso perché è soprannominata proprio la perla del Gargano. Queste sono le 5 spiagge più belle per godersi appieno l’estate al mare.

1. Cala Lunga

Conviene sempre prenotare i villaggi in Puglia economici per trascorrere le giornate sulla spiaggia di Cala Lunga, una delle più belle di Peschici. Sita nella parte più avanzata del promontorio del Gargano, è un vero e proprio scenario da cartolina che prende vita con il suo litorale di sottile sabbia mista a ciottoli arrotondati dalle onde di un mare che più limpido non si può. Trovandosi all’interno di un Parco Nazionale del Gargano, la spiaggia presenta un carattere ancora incontaminato che garantisce pace e serenità. Protetta da una scogliera, è la destinazione prediletta per chi ama lo snorkeling. Tuttavia, per arrivare in questo paradiso, si deve percorrere un piccolo sentiero sterrato a piedi ma la fatica è ben ripagata all’arrivo!

2. Manaccora

Proprio nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, la spiaggia di Manaccora è formata da sottile sabbia fine lambita da un mare che si colora delle più belle sfumature di blu, azzurro e verde. Il fondale degrada dolcemente perciò la spiaggia è adatta anche a chi non è molto abile nella balneazione. L’acqua del mar Adriatico è così pulita e limpida che permette di vedere il fondale anche a diversi metri dal bagnasciuga.

3. Zaiana

La spiaggia di Zaiana entra di diritto tra le più belle di Peschici. All'interno dell’omonima baia, la spiaggia è formata da sottile sabbia dorata che luccica illuminata dal caldo sole della Puglia. L'atmosfera è calma e rilassata grazie alle dolci onde del mare cristallino che si infrangono sulla spiaggia dove trovare anche stabilimenti balneari per noleggiare lettini, ombrelloni e tutto quello che serve per rilassarsi in riva al mare. Calata la sera, diventa un luogo perfetto per i giovani e giovanissimi poiché gli stabilimenti balneari, e non solo, organizzano bellissime serate e party vista mare.

4. Jalillo

L’ultimo tratto della baia di Peschici prende il nome di spiaggia di Jalillo. A pochissima distanza dal centro della città, questa spiaggia è perfetta per chiunque sia alla ricerca di tranquillità senza dover prendere l’auto e fare scarpinate sotto il solleone. Sebbene non distante dalla città, l’aria che si respira è naturale e rilassata grazie al bellissimo territorio del Gargano che, dopotutto, non è molto diverso dalla Croazia che è proprio lì di fronte.

5. Marina di Peschici

Per chiudere la lista delle più belle spiagge della zona, ci voleva proprio Marina di Peschici. Si tratta di quella che probabilmente è la più frequentata dell'intero promontorio del Gargano poiché è la più facile da raggiungere dalla cittadina. È anche una delle spiagge più ampie e lunghe della zona sempre con lo stesso bellissimo mare. Il litorale è formato da sabbia inframmezza a piccoli ciottoli dove sorgono diversi stabilimenti balneari. Chi ama camminare sul bagnasciuga, può dirigersi verso la torre di avvistamento del XVI sec. che regala scenari davvero suggestivi.