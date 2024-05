"E se andassimo a un certo... a Cuneo?" Gli Eugenio in Via di Gioia pronti a tornare in live, anche in Granda

C'è anche Cuneo - e il NUoVO - tra i luoghi che gli Eugenio in Via di Gioia hanno scelto per il loro ritorno in live: cinque date che vedono il capoluogo di provincia unirsi a centri anche più ampi come Bologna, Treviso, Savona e Milano.



Concerti che - promette il gruppo - saranno ogni volta diversi. Non un vero tour ma "un insieme di momenti irripetibili creati in relazione al luogo, alle persone, agli imprevisti, alla vita. Le canzoni riarrangiate per l'occasione assumono nuove vesti o si riempiono di significato con il coinvolgimento del pubblico. In pratica come stare in una piazza tra scienziati, cuochi, studenti, ballerini con un impianto per amplificare le emozioni di tutti".



A Cuneo gli Eugenio saranno parte del calendario dello Xonoria Festival, appunto negli spazi dell'ex Nuvolari Libera Tribù, nella serata di venerdì 21 giugno.