Preventivo per pannelli fotovoltaici: i consigli per non sbagliare

Sappiamo quanto possa essere difficile, per il consumatore, andare alla ricerca della migliore soluzione per le proprie esigenze, quando si parla di un argomento complesso come il fotovoltaico.

Le questioni critiche sono essenzialmente due: da un lato, le variabili da considerare sono tante e non è semplicissimo avere le idee chiare su tutto; dall’altro, parliamo di un investimento destinato ad avere una vita lunga oltre 25 anni: è, quindi, normale avere delle perplessità e soffermarsi un attimo a riflettere.

Del resto, come leggiamo in questo articolo dedicato ai pannelli fotovoltaici, la tecnologia ci mette il suo, compiendo in tempi record passi da giganti, che lasciano il consumatore ancora più indeciso sulla scelta di questa o quella soluzione.

Lo sappiamo, perché ne parliamo tanto e spesso nel blog di confronta-facile.com, dove trovi tantissimi contenuti sempre nuovi e aggiornati sul fotovoltaico, che saranno utilissimi per compiere scelte informate e consapevoli.

Nei paragrafi che seguono, faremo lo stesso, offrendoti alcuni utili consigli per ridurre in men che non si dica la tua ansia e la tua difficoltà a scegliere.

Scommettiamo che alla fine sarai più sicuro e deciso?

Le caratteristiche di un buon preventivo fotovoltaico

Partiamo da una definizione che, già da sola, ti aiuta a capire con più chiarezza cosa devi pretendere da un buon preventivo.

Un preventivo fotovoltaico è, in definitiva, una sorta di identikit del tuo impianto fotovoltaico: un documento che un'azienda specializzata ti fornisce, contenente una stima dettagliata dei costi e delle caratteristiche tecniche di un impianto fotovoltaico progettato appositamente per le tue esigenze.

Dalla lettura attenta di questo documento, dovresti ottenere informazioni chiare, precise e sintetiche sulle caratteristiche dell’impianto che si va a installare.

Nello specifico:

stabilito a seguito di unadei tuoi consumi energetici, dello spazio disponibile sul tetto e delle condizioni ambientali Ad esempio, nell’analisi di chi ti propone l’offerta viene sicuramente preso in considerazione anche l’irraggiamento solare, che, come puoi verificare sul sito dell’atlante italiano delle radiazioni solari, varia da zona e zona e influisce sul rendimento complessivo dei pannelli fotovoltaici.

● La stima di produzione dell’impianto: attraverso software professionali ad hoc, viene fornito un calcolo della produzione dell’impianto nell’arco di 12 mesi e anche un calcolo del ritorno dell’investimento, basato sui consumi dell’abitazione.

● I componenti scelti: marchi, caratteristiche, costi e garanzie

● Eventuali detrazioni fiscali: sono diverse le agevolazioni fiscali, regionali o statali, disponibili.

Ad esempio, nel 2024 puoi usufruire del bonus Ristrutturazione o del Superbonus 70%, che puoi approfondire in questa pagina dell’Agenzia delle Entrate.

Sono tantissimi anche gli incentivi dedicati alle comunità energetiche, come puoi leggere anche in questo articolo.

● Tempi e modalità di pagamento: vale a dire, i tempi necessari per l'installazione dell'impianto, dalla firma del contratto alla messa in funzione, le modalità di pagamento (anticipo, rateali, pagamento alla fine dei lavori) e le Condizioni di pagamento (penali per ritardi, modalità di pagamento, ecc)

● Informazioni sulle condizioni contrattuali: la descrizione dettagliata dei diritti e degli obblighi di entrambe le parti, l’indicazione del periodo entro il quale è possibile recedere dal contratto e la modalità di cessione dell'energia prodotta (vendita allo scambio sul posto, autoconsumo).

Tre consigli per ottenere il miglior preventivo per pannelli fotovoltaici

Chiedi diversi preventivi: non fermarti al primo

Bene, anzi benissimo!

Richiedi il preventivo, ma non fermarti solo a quello: invia almeno 3 o 4 richieste e confrontale tra loro.

Questo accorgimento ti permetterà di fare una valutazione più completa, osservando soluzioni differenti.

Non soffermarti solo sul prezzo!

Ricorda che non sempre l'offerta più economica è la migliore: ragiona in termini di convenienza, valutando attentamente la qualità dei materiali, le garanzie e l'assistenza post-vendita.

Verifica la credibilità dell’installatore

Ricerca sul sito aziendale qualifiche e certificazioni, che attestino la sua competenza nel settore delle energie rinnovabili. Se non sono presenti sul sito, non esitare a richiederle: un'azienda seria avrà sicuramente maturato una certa esperienza nel campo e sarà in grado di fornirti referenze di lavori precedentemente eseguiti.

Ricerca anche recensioni di altri clienti: spesso le aziende hanno sezioni del sito dedicate alle recensioni, ma puoi utilizzare anche il motore di ricerca per individuare le opinioni di altri clienti.

Anche le pagine social sono spesso un’ottima fonte di informazioni.

Fai le domande giuste

Non sottovalutare il potere del dubbio!

Poni domande precise all'installatore per chiarire ogni tuo dubbio, spiegando quali sono le tue esigenze specifiche e i tuoi obiettivi: vuoi massimizzare l'autoconsumo, installare un sistema di accumulo o semplicemente ridurre la tua bolletta elettrica?

Un buon installatore saprà ascoltarti attentamente e proporti una soluzione personalizzata con trasparenza e chiarezza.

Infine, non trascurare l'importanza dell’assistenza post-vendita: accertati che siano offerti dall’installatore servizi di manutenzione e intervento in caso di malfunzionamento.

Ricorda che la durata dell’impianto è strettamente collegata alle buone abitudini: manutenzione e interventi tempestivi in caso di malfunzionamento fanno davvero moltissima differenza!