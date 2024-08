Un successo di partecipazione il 3° raduno delle Fiat 500 a Fontanelle di Boves

Ritrovo e iscrizione son stati nel primo pomeriggio, sotto il sole, ma con aria un po’ rinfrescata dai temporali della sera precedente, in Piazza Giovanni XXIII, davanti al Santuario fontanellese. In tutto, quasi equamente divisi tra auto e moto, son stati un centinaio gli iscritti, partiti per giro turistico (Valli Gesso e Vermenagna). Si è finito in serata, con l’esposizione dei mezzi in Vallone di San Giovanni, alla festa locale della «Legiùn Straniera» (aperitivo offerto dal Comitato). È stato possibile cenare (la cucina, sempre, a quella festa, offre amplia scelta, dalla carne alla brace, alla porchetta, alla paella) e partecipare alla serata musicale con «The Booms», «La febbre del sabato sera»...