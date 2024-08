Oggi a Caraglio i funerali di Loredana Piasco

Si sono svolti ieri pomeriggio, mercoledì 7 agosto, nella Parrocchia di Caraglio i funerali della signora Loredana Piasco. Di anni 88, per tutti era “Lore”, storica titolare insieme al marito, deceduto circa una decina d’anni fa, del bar Nazionale in via Roma. Dagli anni ‘60 per oltre vent’anni ha accolto i tanti clienti che ogni giorno passavano al locale, sempre con grande professionalità e gentilezza.



“La ricordo con molto affetto - racconta una cliente - ogni mercoledì mattina andavo a far colazione da Lore e lei già sapeva cosa prendevo. Era diventato un rito. Ne approfittavamo per fare qualche parola. Era davvero una bella persona”.



Una gentilezza e un’attenzione all’altro frutto anche del suo passato doloroso. Era piccola quando il papà Damiano, medico di Caraglio e Valgrana fu uno dei 7 Martiri Caragliesi, scelto a caso e fucilato per rappresaglia dalla milizia fascista il 30 giugno 1944 all’età di 43 anni.



Nel corso della sua vita la signora Lorena si è dedicata anche al volontariato e come lei avrebbe desiderato il ricavato delle offerte verrà devoluto per opere di bene. Resterà nel cuore dei figli Flavio e Daniela, delle care nipoti Francesca con Simone e Giorgia, della sorella Ida e dei parenti tutti.