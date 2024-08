Implantologia dentale, alla scoperta di un'alleata preziosa del sorriso e della serenità

Quando, per ragioni che vanno dall'età anagrafica ad altri fattori, per esempio patologie come la parodontite, si perdono i denti, è normale vivere un forte disagio psicologico.

La bellezza del sorriso, dopotutto, è uno dei nostri "biglietti da visita" principali nei rapporti interpersonali, siano essi legati alla vita privata o a quella lavorativa.

L'indicazione, nella quasi totalità dei casi, è il ricorso all'implantologia dentale.

Branca dell'odontoiatria a cui fare riferimento per la sostituzione dei denti persi grazie al ricorso a protesi fisse realizzate quasi sempre in titanio e unite, tramite un moncone e un perno di fissaggio di quest'ultimo, alla corona, replica artificiale del dente mancante, è una soluzione vantaggiosa innanzitutto perché poco invasiva e molto versatile.

Può essere scelta, infatti, sia quando si devono ripristinare denti singoli sia quando, invece, si ha che fare con l'assenza di più denti o di intere arcate.

Più apprezzati rispetto alle protesi mobili per l'assenza di complicanze come il dolore alle gengive causato dall'irritazione e per la possibilità di dimenticare l'imbarazzo legato alle dentiere che si muovono, gli impianti dentali basano molta della loro efficacia, soprattutto per quanto riguarda la resa estetica, oggi più importante che mai, sulla qualità dei materiali.

Gli impianti più innovativi sono realizzati soprattutto in leghe di metalli come il già citato titanio e la zirconia.

Per quanto riguarda la corona, invece, si passa dalla resina, tra le scelte gold standard per le soluzioni provvisorie, al disilicato di litio, chiamato in causa quando è necessario realizzare corone estremamente sottili (in questo caso, tra le peculiarità più apprezzate dai pazienti troviamo il risultato naturale e la possibilità di procedere con una limatura estremamente blanda del dente).

Tra le altre opzioni da citare quando si parla del materiale della corona è possibile citare il mix metallo-ceramica, noto per la sua resistenza; i metalli compositi, altra opzione considerata in caso di corone provvisorie, e la ceramica integrale, esteticamente molto piacevole ma con la necessità di fare particolare attenzione alle indicazioni, in quanto la sua adeguatezza è legata al carico da sopportare.

Come già accennato, l'intervento di implantologia dentale può essere mini invasivo soprattutto se computer-guidato e quindi avere una durata breve, peculiarità molto interessante per i numerosi pazienti che hanno paura della poltrona del dentista. Per un'esperienza ancora più confortevole, è possibile scegliere la sedazione cosciente.

I punti, quando presenti - esistono tecniche che non li prevedono - vengono rimossi in pochi giorni.

I tempi di inserimento delle protesi variano fortemente. In caso di implantologia a carico immediato, si procede nell'arco delle 24 - 48 ore successive all'intervento di fissaggio degli impianti - il ricorso a questa tecnica richiede un'accurata selezione delle indicazioni dei pazienti - mentre in altri frangenti è necessario attendere circa 3 mesi per agire sull'arcata superiore e attorno ai 45 giorni per quella superiore.