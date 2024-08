Master A21 in geografia: il tuo percorso verso la cattedra

Il Master A21 in Geografia di Mnemosine rappresenta un'opportunità formativa avanzata rivolta a coloro che intendono diventare docenti di geografia nelle scuole secondarie di secondo grado. Il programma è progettato per offrire una preparazione approfondita e specializzata, focalizzandosi sulla didattica della geografia, sulle metodologie innovative e sui contenuti disciplinari essenziali.

Un aspetto chiave del Master A21 per le classi di concorso è appunto il suo obiettivo primario: preparare gli studenti ai concorsi per la classe di concorso A21. In questo contesto, il Master fornisce le competenze necessarie per affrontare le prove selettive con fiducia. Inoltre, grazie agli esami contenuti nei settori disciplinari M-GGR, consente di completare i requisiti di accesso alla classe di concorso.



Mnemosine propone diversi master A21, la cui scelta deve essere sempre effettuata in funzione dei CFU\esami mancanti e del titolo di studio posseduto.

Le lezioni fruibili da una piattaforma online combinano teoria ed esempi pratici, permettendo quindi agli aspiranti docenti di applicare le loro conoscenze in ambienti educativi reali. Inoltre, il Master incoraggia il confronto tra pratiche didattiche e le ricerche contemporanee nel campo della geografia, promuovendo quindi un approccio critico e riflessivo nei futuri educatori. Questa esperienza formativa si distingue per l'attenzione riservata alla formazione integrale dell'individuo, mirante a formare non solo esperti nella materia, ma anche educatori responsabili e consapevoli del loro ruolo sociale.

Nondimeno il corso si avvantaggia dell’insegnamento online, lasciando libero spazio agli studenti di impegnarsi nei momenti a loro maggiormente congeniali.

Master A21 in geografia per le classi di concorso: tutti i vantaggi di frequentare il percorso didattico

La programmazione formativa del Master A21 in Geografia si distingue per molteplici vantaggi rispetto ad altre offerte accademiche in presenza, a partire dalla flessibilità degli orari in cui è possibile fruire del corso. Gli studenti sono affiancati da tutor disponibili nell’accogliere le diverse richieste didattiche da parte dei corsisti.

A questo proposito, viene adottato un approccio innovativo, caratterizzato da lezioni interattive ed esercitazioni. In questo modo, ogni lezione viene assimilata in maniera integrale, poiché si verifica l’apprendimento attraverso test ed esami nel progresso del percorso. Nondimeno, gli studenti vengono invitati a svolgere delle attività per applicare fin da subito le teorie apprese direttamente sul campo.

In aggiunta, il Master A21 in geografia per le classi di concorso favorisce un’ampia rete di contatti professionali che ampliano il rapporto di networking e disegnano le interazioni sociali e politiche di un territorio.

Cosa si impara durante il percorso formativo e scolastico?

La geografia non è solo far conoscere agli studenti il nome dei fiumi o delle città, bensì far prendere consapevolezza riguardo alle dinamiche sociali . Per questo motivo, il Master A21 in Geografia per le classi di concorso offre un percorso formativo complesso e diversificato volto a preparare in primis i docenti a diventare degli esperti nel campo della geografia per poi poterla insegnare in maniera corretta ai loro studenti.I diversi piani di studio prevedono moduli didattici di geografia fisica e umana, fondamentali per comprendere le interazioni tra ambiente e società.

Non meno importante è la Geografia economica, disciplina che permette di comprendere come i fattori geografici influenzano l'economia e viceversa, considerando aspetti come la localizzazione delle industrie, il commercio internazionale, l'uso delle risorse naturali e l'impatto delle attività economiche sull'ambiente.

Da non trascurare anche la geografia delle culture e della globalizzazione, disciplina che esplora come le culture si sviluppano, diffondono e interagiscono nello spazio geografico e come i processi di globalizzazione influenzano queste dinamiche culturali.

Per supportare l'apprendimento attivo, il Master incorpora un modulo dedicato alle metodologie innovative come l'apprendimento basato su progetti, la flipped classroom e il cooperative learning tra gli studenti. Queste tecniche aiuteranno gli studenti a sviluppare una mentalità critica e un approccio pratico alla risoluzione dei problemi geografici. In questo modo, il Master A21 si propone di formare professionisti capaci di affrontare le sfide contemporanee nel settore geografico e saranno pronti ad affrontare l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, siano essi licei, istituti tecnici o le scuole private.