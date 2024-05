Tragico epilogo per le ricerche del diciannovenne scomparso da ieri a Fossano

Si sono concluse in modo tragico le ricerche di Tommaso Giugliano, 19enne di Fossano che non dava notizie di sé dalla serata di ieri, martedì 21 maggio.

Nel pomeriggio il corpo del giovane, studente liceale che viveva con la famiglia in via Santa Lucia, è stato ritrovato privo di vita nella zona di strada Cartiera, dove era stato localizzato l’ultimo segnale emesso dal suo telefono cellulare.

L’area del ritrovamento si trova ai piedi del viadotto "Stura di Demonte", raccordo autostradale che conduce verso il casello di Bene Vagienna della A6 Torino-Savona.

E’ lì che si erano concentrate ricerche che hanno coinvolto le forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale Anas e numerosi volontari di diverse associazioni di protezione civile.

Sempre nel pomeriggio la zona era stata a lungo sorvolata da un elicottero del servizio regionale di soccorso 118.

Negli scorsi minuti la conferma da parte delle forze dell’ordine rispetto a un epilogo purtroppo drammatico della vicenda.

La notizia è circolata rapidamente in città, suscitando ovviamente sensazione. In segno di lutto e nel rispetto della famiglia è stato annullato è stato annullato il confronto pubblico che diverse associazioni cittadine avevano organizzato coi candidati a sindaco della città per questa sera, alle ore 20.45 nella sala Brut e Bun. L’incontro è stato rinviato a data da destinarsi.

DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.