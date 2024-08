Sito web: a che cosa ti serve realmente?

Ancora oggi alcuni hanno la presunzione di dire che il sito web non serva a nulla. Infatti, diverse attività, aziende, imprese, business, professionisti etc. ancora non hanno un loro sito web, convinti che non abbia una reale utilità. Se anche tu fai parte di questa schiera di irriducibili, sappi che oggi tutte le tue convinzioni stanno per cambiare perché siamo qui a spiegarti nel dettaglio a che cosa serve realmente un website e perché dovresti aprirlo il prima possibile.

Brand reputation

Anzitutto, il website ha la funzione di migliorare la reputazione. In altre parole, i siti web performanti in Ticino rappresentano il brand e lo rendono visibile in ogni luogo e in ogni momento. In una buona strategia di web marketing, la brand reputation va perseguita con soluzioni quali la piattaforma online che diventa un po' la tua casa sul web, il fulcro da cui tutto ha inizio. Non serve a nulla avere dei profili sui social media se non sono collegati a un sito web che è il primo passo da considerare per la tua presenza su internet.

Comunicazione

Il sito web è il mezzo che usi per fare comunicazione per antonomasia. Infatti, il website è lo strumento che utilizzi per comunicare con i clienti, compresi quelli potenziali. Usa il tuo portale internet per presentare l'azienda, raccontarla e creare un legame più profondo con gli utenti. Una piattaforma web non fa altro che stringere un legame di fiducia grazie a una comunicazione trasparente ed esauriente. Per farlo ancor meglio, sarebbe opportuno considerare l'apertura di una sezione da dedicare al blog o alle news dove inserire contenuti aggiornati utili per gli utenti, migliorando la loro esperienza di navigazione.

Intercettare il target

Naturalmente, il compito di una piattaforma online è intercettare il pubblico target, cioè quella fetta di consumatori a cui ti rivolgi con i tuoi beni e servizi. Un sito web ben posizionato fa sì che un utente qualsiasi riesca a trovarti proprio nel momento in cui cerca quello che vendi.

Dopo avere intercettato traffico e averlo tradotto in ordini grazie a un buon tasso di conversione, il portale web non ha terminato la sua funzione. Infatti, il sito serve anche a stimolare i consumatori e fidelizzarli grazie a contenuti che possano informare e intrattenere. Grazie a una comunicazione curata nel dettaglio, il tuo sito web diventa un punto di riferimento autorevole del settore a cui i clienti fanno sempre riferimento.

Vetrina

In particolare quando si parla di e-commerce, è evidente che il sito web diventi una vetrina prodotti. Inserendo sul tuo portale online schede prodotto dettagliate, chiunque a ogni ora del giorno e della notte può visionare l'ampio catalogo.

Ciò però non significa che in mancanza di un catalogo online, il website perda il suo scopo. Infatti, utilizzalo per comunicare novità, promuovere degli sconti, avviare una campagna promozionale. In altri termini, la piattaforma ti permette di personalizzare la tua offerta e la tua proposta, monitorando performance, efficacia e risultati grazie a strumenti ad hoc.