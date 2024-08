Fossano: dal Comune due bandi per il reclutamento di membri esperti per le commissioni edilizia e paesaggio

L’amministrazione comunale di Fossano, attraverso due distinte determinazioni dirigenziali del 7 di agosto, a firma della Dirigente del Settore tecnico architetto Elisabetta Prato, ha emanato i bandi relativi alla presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della commissione edilizia e della commissione paesaggio, in qualità di esperti.



Pur non essendo più obbligatoria la sua istituzione, la commissione edilizia continua a essere operativa negli enti che la prevedono per regolamento e ha una serie di funzioni, prima delle quali il rilascio del parere consultivo in caso di nuovi permessi di costruire.



La commissione locale del paesaggio è invece una “emanazione” della Regione che delega gli enti a costituire un organismo che possa esprimere parere obbligatorio e vincolante in tutte le pratiche in cui ciò è richiesto per legge. In mancanza della costituzione di tale commissione, la funzione rimane in capo all’ente Regione.



Per ognuna della due selezioni sono ovviamente presenti specifici requisiti, in base a quanto stabilito nei relativi regolamenti in vigore.



Entrambe le commissioni prevedono il reclutamento di membri che rispondano a caratteristiche base utili per fare parte delle pubbliche amministrazioni, oltre a indicare una serie di incompatibilità. Inoltre lo stesso esperto non può far parte di entrambe le commissioni.



Per la commissione edilizia possono essere nominati, a seguito di candidatura, esperti che siano architetti, geologi, geometri abilitati da almeno tre anni oppure dipendenti pubblici dirigenti o responsabili apicali di strutture con competenze in materia urbanistico-edilizia.



Per la commissione del paesaggio, come detto: funzione delegata dalla Regione, esiste una serie di requisiti definiti dalla normativa di quell’ente.



Entrambe le determinazioni dirigenziali individuano i punteggi e i criteri di selezione e per la costruzione della graduatoria dei candidati ritenuti idonei al ruolo.



Infine le candidature per entrambe le commissioni possono essere trasmesse via posta elettronica certificata, complete di curriculum vitae, entro il 28 agosto 2024.