Saluzzo: con l’Azione Cattolica in cima al Viso Mozzo

Anche quest’anno l’Azione Cattolica di Saluzzo propone, per domenica 25 agosto, la tradizionale salita al Viso Mozzo, in ricordo di Pier Giorgio Frassati. La partenza è prevista per le 6,45 da Pian del Re; alle 11 verrà celebrata la messa dagli assistenti di AC; per le 12.30 è previsto il pranzo al sacco oppure prenotando al rifugio Quintino Sella (0171 94943).



Per maggiori informazioni si può scrivere alla mail: acsaluzzo@gmail.com.



Con questa iniziativa l’Azione Cattolica diocesana riprende le attività associative. Tra i primi appuntamenti in programma il convegno su monsignor Sebastiano Dho, vescovo prima di Saluzzo e poi di Alba, che si svolgerà a Saluzzo il 19 ottobre, presso il Quartiere (ex caserma Musso) con inizio alle ore 9.



“Sarà l’occasione – spiegano i promotori - per riflettere sul suo pensiero sociale e per dare l’avvio ad un percorso di incontri sociali, che quest’anno saranno incentrati sulla partecipazione politica”.



Interverranno l’attuale vescovo, monsignor Cristiano Bodo e vari relatori che sono stati collaboratori di un vescovo, mons. Dho, importante per la storia saluzzese. La formazione sociale, promossa dall’ Azione Cattolica diocesana saluzzese, entrerà nel vivo a novembre.