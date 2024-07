Capanna Sociale Barbero, vandali deturpano la porta del rifugio perché "è chiuso a chiave"

La scritta incisa con il chiodo sulla porta del Rifugio non custodito Capanna Sociale Barbero

Brutta sorpresa per i Volontari del CAI Cuneo che ieri, domenica 21 luglio, sono saliti alla Capanna Sociale Roberto Barbero in Valle Gesso. Una volta giunti sul posto hanno trovato la facciata, fresca di restauro da poche settimane, deturpata da una scritta fatta con un chiodo.

Originale il motivo del vandalismo: la persona ha agito lamentando il fatto che il “bivacco” fosse chiuso a chiave. "Si tratta veramente di una persona ignorante poiché non conosce la differenza tra rifugi e bivacchi - dicono le persone che hanno rinvenuto la scritta -. I secondi sono sempre aperti, mentre per accedere ai rifugi non custoditi ed alle capanne sociali del CAI occorre semplicemente ritirare le chiavi".

Nel caso del Barbero sono disponibili per tutti (soci CAI e non soci) presso il bar di S.Lorenzo di Valdieri- "Queste informazioni sono facilmente reperibili sui cartelli indicatori e sui vari siti internet - aggiungono ancora i volontari -. E’ veramente una grossa delusione per tutti noi che dedichiamo tanto tempo alla manutenzione di queste strutture".

Tra l’altro, con i recenti lavori di ristrutturazione è stata anche predisposta una tettoia aperta proprio per dare riparo agli escursionisti privi delle chiavi; evidentemente all’ignoto vandalo questo non bastava.

"L’unica soddisfazione, che potrebbe dare qualche sorpresa interessante, e rendere meno ignoto il vandalo - concludono i volontari CAI - è il fatto che l’area sia sottoposta saltuariamente a videosorveglianza". C'è da augurarsi che ieri fosse attiva.