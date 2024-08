Segnalazioni d'incendi nella notte a Pianfei e Cherasco, ma si trattava di fiamme controllate

Allarme, fortunatamente rientrato, nella tarda serata di ieri per due incendi segnalati con chiamate ai vigili del Fuoco.

In entrambi i casi erano da poco passate le 23 quando al centralino del Comando di Cuneo sono giunte richieste d’intervento per fiamme segnalate in un capannone di via Mondovì a Pianfei e, nel secondo caso, in frazione Veglia di Cherasco.

Per quanto riguarda la località del monregalese sono partite squadre da Cuneo, Mondovì e Morozzo le quali, però, una volta giunte sul posto hanno constatato che si trattava di fiamme controllate e, quindi, il capannone non era interessato. L’allarme è dunque rientrato.

Stessa situazione, con fiamme tra l'altro già spente al loro arrivo, per quanto riguarda la segnalazione in arrivo da Cherasco, dove é giunta una squadra in partenza da Bra.

In entrambi i casi non ci sono stati danni a cose o persone.