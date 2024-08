Gli investitori in criptovalute sono spesso attratti da un meccanismo come quello del PoS o Proof-of-Stake, che permette di ottenere introiti passivi, a volte con un APY, ovvero una percentuale di maturazione, abbastanza alto.

L’unica cosa che si deve fare è mantenere nel proprio wallet una criptovaluta, che rimarrà “bloccata” per un periodo di tempo necessario a maturare un interesse. Non ci sono solo progetti già affermati, ma anche nuovi che mettono a disposizione questo meccanismo.

Uno dei più interessanti è Crypto All-Stars, che è in prevendita e che ha creato il MemeVault, indispensabile per poter mettere in stake tutte le meme coin che si vogliono e guadagnare più introiti passivi possibile.

Staking di criptovalute: in cosa consiste?

Lo staking è il processo in cui gli utenti impegnano i propri asset crypto in una rete blockchain, bloccandoli allo scopo di supportare le operazioni di rete, come per esempio la convalida delle transazioni su una blockchain Proof of Stake (PoS).

In cambio, gli staker così denominati ricevono delle ricompense, spesso sotto forma di token, gli stessi che hanno bloccato. Non esiste una regola fissa riguardo la quantità minima di token da bloccare o il tempo minimo di messa in stake, in quanto ogni progetto mette le sue.

Durante il periodo di staking, gli asset non sono più accessibili, quindi, anche se restano di proprietà dell’investitore, non possono essere usati fino a quando il blocco permane. Partecipando allo staking, gli investitori inoltre contribuiscono a rendere sicura la rete e allo stesso tempo accumulano più criptovaluta man mano che l’ecosistema cresce.

Quali sono le migliori criptovalute per fare staking?

BNB

BNB è la criptovaluta nativa dell'exchange Binance, ben nota per la sua utilità e per i vantaggi che offre ai suoi detentori. Gli utenti di Binance, per esempio, possono avere uno sconto fino al 25% sulle commissioni di trading spot, se detengono nel loro wallet BNB.

Inoltre l'exchange mette a disposizione il BNB Vault, una funzionalità che unisce le ricompense provenienti da varie fonti, per rendere più agevole lo staking di BNB. Lo staking dell’exchange ha caratteristiche tali che ne hanno fatto uno dei migliori del settore.

Prima di tutto non esiste un requisito minimo e per sbloccare i token sono necessari solo sette giorni. I rendimenti sullo staking di BNB inoltre vanno dal 6% al 9% annuo, con picchi che possono raggiungere il 30% in determinate condizioni.

BNB inoltre ha una capitalizzazione di mercato superiore ai 78 miliardi di dollari, inoltre offre un rendimento annuo di circa il 5,0% per i token in staking.

Ethereum

Ethereum, blockchain riconosciuta a livello globale come la Proof-of-Stake (PoS) più importante, si distingue dalle altre per vari motivi. Per partecipare allo staking come validatore su Ethereum è necessario mettere in blocco almeno 32 ETH. Chi non può tuttavia impegnare un importo così alto, può usare altri modi per partecipare allo staking.

Ethereum 2.0, passando da un meccanismo Proof-of-Work (PoW) a un meccanismo di consenso PoS, ha intenzione di affrontare problemi come la congestione di rete, le commissioni di transazione troppo elevate e la scalabilità.

Chi vuole fare staking su Ethereum, ha varie soluzioni da vagliare: può infatti fare lo staking diretto attraverso un exchange di criptovalute, può aderire a pool di staking o alla gestione di nodi di validazione personali.

Il passaggio a Ethereum 2.0 e al suo meccanismo PoS è fondamentale non solo per migliorare la funzionalità della rete, ma anche perché offre nuove possibilità per gli investitori di guadagnare attraverso lo staking.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars ($STARS) è un nuovo progetto che sta riscuotendo grande successo, proprio grazie a un sistema di staking unico nel suo genere, basato sullo standard token ERC-155 di Ethereum, che consente agli utenti di mettere in stake tutte le meme coin che vogliono per guadagnare token $STARS.

Ciò è possibile grazie al MemeVault, una piattaforma innovativa progettata per migliorare l'utilità del mercato delle meme coin. Lo staking prevede un APY attuale molto alto, ovvero superiore al 2800%.

Per accedere al MemeVault è necessario detenere $STARS, il token nativo del progetto, ora in prevendita a $0,0013911, che ha superato $540.000 a poco dal lancio, dimostrando quanto sia alto l’interesse degli utenti.

La percentuale di APY tuttavia scende man mano che il pool di staking cresce: in questo momento sono in blocco oltre 254 milioni di token.

Secondo gli esperti del settore, il progetto potrebbe raggiungere la soglia del milione di dollari entro la fine della settimana. Ecco l’analisi del progetto dello youtuber crypto Felice Grimaudo:

Crypto All-Stars inoltre è a tutti gli effetti un progetto sicuro, in quanto il suo smart contract è stato controllato da SolidProof. La roadmap del progetto prevede inoltre un sistema di ricompense triple che premia la fedeltà degli investitori che mantengono STARS nel proprio wallet o lo mettono in stake.

Per partecipare alla presale prima del prossimo aumento di prezzo, basta collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale di Crypto All-Stars e scambiare token ETH, USDT o BNB con il numero di token desiderati, oppure usare una carta bancaria.

Per restare aggiornati sulle novità del progetto, è inoltre possibile seguire i canali ufficiali di Crypto All-Stars su X e Telegram.

