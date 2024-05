A Bernezzo divieto di utilizzo dell'acqua per scopi alimentari

In seguito alle forti piogge di ieri sera si è verificato un intorpidimento dell’acqua del pozzo e delle due sorgenti di Bernezzo. Le abbondanti precipitazioni hanno portato residui di materiale inerte nell’acquedotto.

ACDAha richiesto al sindaco l’emanazione di un’ordinanza per il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari su tutto il territorio comunale. Si segnala che per tutta la giornata di oggi e probabilmente sino a domani sera non potrà essere utilizzata l’acqua.

Al momento tutto il personale a disposizione è impegnato per superare la criticità.

Dalle 14:00 di oggi sino a revoca dell’ordinanza verrà posizionata in piazza Martiri della Libertà un’autobotte da cui si potrà attingere acqua e – a richiesta – saranno distribuite bottiglie d’acqua.