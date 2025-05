Vuoi diventare allenatore di pallavolo? Ecco come iniziare a Cuneo!

Diventare allenatore di pallavolo è un percorso affascinante e stimolante, che richiede passione, impegno e una costante voglia di apprendere. Se il tuo sogno è guidare una squadra e trasmettere l'amore per questo sport, il primo passo è iniziare dal minivolley.

L'importanza del minivolley

Il minivolley è il punto di partenza per tutti gli aspiranti allenatori. Qui si lavora con i più piccoli, dai 6 ai 12 anni, insegnando loro le basi del gioco attraverso attività ludiche e formative. Questa fase è fondamentale non solo per i giovani atleti, ma anche per l'allenatore stesso, che impara a gestire un gruppo, a comunicare efficacemente e a sviluppare un metodo di insegnamento adatto all'età.

La crescita graduale

Una volta maturata esperienza nel minivolley, si può passare a categorie giovanili più avanzate, come Under 13 e Under 16, dove il gioco diventa più strutturato e tattico. Qui l'allenatore deve affinare le proprie competenze tecniche e strategiche, oltre a lavorare sulla preparazione fisica e mentale dei giovani atleti.

Successivamente, si può ambire a squadre senior, sia a livello amatoriale che agonistico, fino ad arrivare ai massimi livelli del campionato nazionale e internazionale. Ogni passaggio richiede formazione continua, ottenibile attraverso corsi federali, aggiornamenti tecnici e l'affiancamento a coach esperti.

Un percorso di crescita e soddisfazione, anche economica

Diventare un allenatore di pallavolo non è solo una questione di tecnica, ma anche di passione e dedizione. Accompagnare i giocatori nella loro crescita sportiva e personale è una sfida entusiasmante che regala grandi soddisfazioni. Cuneo Granda Volley Academy sta selezionando ragazzi e ragazze, che vogliono fare il percorso di crescita in una struttura che sta diventando passo a passo sempre più professionale, grazie alla presenza della Serie A1 Femminile che con il suo staff tecnico supporterà il direttore tecnico della scuola in percorsi di crescita professionale per giovani

Per candidarsi occorre mandare un curriculum o chiedere informazioni a chiara.frigerio@cuneograndavolley.it indicando un recapito per essere richiamati.