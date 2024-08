Una mostra, 2 conferenze e 3 concerti nell'evento "In organis bene sonantibus" a Sommariva del Bosco

Una mostra, 2 conferenze, 3 concerti. Questo l'ambizioso e ricco programma dell'iniziativa organizzata presso l'Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix – Chiesa dei Battuti Bianchi in Piazza Caduti per la Libertà a Sommariva del Bosco dal 5 al 14 settembre prossimi.

Il titolo di questa iniziativa, in cui convergono appunto una mostra, due conferenze e tre concerti organistici è liberamente tratto dal Salmo 150; con esso si vuole rimarcare la volontà di valorizzare non solo lo splendido strumento settecentesco di Luigi Savina posto nella tribuna della Confraternita di San Bernardino - Chiesa dei Battuti Bianchi, restaurato nell’anno 2000, ma anche richiamare l’attenzione dei sommarivesi e non solo su un pregevole patrimonio costituito dagli altri quattro organi esistenti nel paese (Chiesa Parrocchiale, Santuario, Convento e Battuti Neri): un lascito di grande valore artistico e anche affettivo.

In secoli passati i nostri avi hanno saputo dotare le chiese di Sommariva del Bosco, già di per sé autentici scrigni di opere d’arte, di ben cinque strumenti, veri capolavori di arte organaria inseriti in mobili di notevole pregio; al momento dei cinque organi esistenti solo più due (Santuario e San Bernardino) risultano funzionanti.

L’imponente strumento della Chiesa Parrocchiale (Felice Bossi dell’anno 1848), la cui voce tace da ormai mezzo secolo, meriterebbe un sostanzioso intervento conservativo per essere utilizzato se non nella liturgia almeno per concerti; ben più problematica è la situazione degli organi del Convento e dei Battuti Neri, tuttavia la testimonianza storica che essi recano è degna di attenzione per comprendere la vivacità culturale e la forza devozionale degli antichi sommarivesi.

Si organizza questa iniziativa per fare memoria e nella consapevolezza che essa potrebbe essere l’ultima occasione affinché questo patrimonio venga conservato e valorizzato prima che l’inesorabile trascorrere del tempo ne decreti la definitiva decadenza.

IL PROGRAMMA

Giovedì 5 settembre, ore 21, Apertura della mostra e primo concerto: organista Matteo Cotti

Domenica 8 settembre, ore 10,30 Conversazione sugli organi di Sommariva del Bosco

Martedì 10 settembre, ore 21 Chiusura della Mostra e secondo concerto: organista Luca Ronzitti

Sabato 14 settembre, nel contesto di “ROERO CULTURA 2024” alle ore 17 la Conferenza sugli organi del Roero e alle ore 21 il Concerto dell'organista Luca Benedicti