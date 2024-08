DUEA presenta il nuovo disco “Cucunà” a Rosbella di Boves

Le due musiciste, cresciute in Valle Varaita, Chiara e Sara Cesano, alis DUEA, presenteranno il nuovo disco "Cucunà".

Le due sorelle uniscono le radici musicali della loro terra con influenze folk internazionali e un tocco di elettronica.



Il nuovo album "Cucunà" è strettamente legato ai temi della cura e dell'intimità familiare evocando anche forza e sorellanza, i brani del disco esplorano paesaggi sonori che richiamano la natura e le tradizioni, intrecciando armonie che celebrano la connessione profonda con la montagna e le radici culturali locali.



"Cucunà" non è solo un album musicale, ma anche un progetto socio-culturale che intreccia musica e artigianato, coinvolgendo donne del territorio montano del Cuneese. Prodotti come il sapone di Saponificio “Rose e Caprioli”, la birra artigianale della “ROSBettola”, la linfa di betulla “Biula” e le borse in tessuto riciclato di “Emporio Margherita” si legano alla musica e diventano veri e propri "portali musicali" grazie a un QR code che consente l’accesso all’album in digitale. In questo modo, oggetti quotidiani si trasformano in un’esperienza multisensoriale, collegando arte, creatività e musica.

Il nuovo disco sarà presentato domenica 1° settembre alle ore 15.00 presso la Rosbettola, a Rosbella di Boves.



Per raggiungere il concerto: parcheggi disponibili prima dell’abitato di Rosbella. In alternativa, è possibile lasciare l’auto nei parcheggi di Madonna dei Boschi o di Castellar e proseguire a piedi attraverso i boschi di castagno (50-60 minuti da Madonna dei Boschi, 30 minuti da Castellar).