Le musiche del compositore saluzzese Enrico Sabena per il film 'Onde Di Terra'

Sarà presentato all'interno del Festival culturale ProfondoUmano 2024 e nel Pavese Festival a Santo Stefano Belbo, in programma da lunedì 2 a lunedì 9 settembre, il nuovo lungometraggio del regista santostefanese Andrea Icardi. Un film in cui questioni sociali, storie individuali, sport e letteratura si intrecciano tra il mare delle colline tanto amate dallo scrittore e quello della Calabria.

Le musiche sono a firma e supervisione del compositore saluzzese Enrico Sabena.

"Nelle Langhe degli anni ‘70, spopolate dall’industrializzazione, i bacialé si prodigano per combinare matrimoni per corrispondenza tra i contadini del posto e le donne del Sud. È così che con l’intermediazione di Remo, Fulvia si decide a lasciare Brancaleone (il paese dove fu confinato Cesare Pavese negli anni ’30) per sposare Amedeo, salvo scoprire che l’uomo conosciuto per lettera non è chi le era stato fatto credere".

Uno spaccato di vita delle Langhe degli anni 70: un film lungometraggio con una storia accattivante, pronto a partecipare a festival nazionali e internazionali, in attesa della definizione di una distribuzione cinematografica.

Protagonisti della pellicola Paolo Tibaldi, Erica Landolfo e Lucio Aimasso. Musiche e supervisione musicale di Enrico Sabena

L’anteprima è domani sabato 31 agosto alle 21 presso la Cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto, nell'ambito del festival culturale ProfondoUmano 2024 ( https://www.profondoumano.it).

La prima il 9 settembre sempre alle 21 a Santo Stefano Belbo, nella chiesa dei S.S. Giacomo e Cristoforo, organizzato dalla Fondazione Cesare Pavese nell’ambito del Pavese Festival (scrittore di cui si ricorda la nascita proprio quel giorno) (https://fondazionecesarepavese.it/evento/onde-di-terra/).

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

LA GENESI DEL FILM

La genesi di questo film è particolare. L’idea nasce inizialmente da Renato Sevega, come un lavoro promozionale da parte della Siscom di Cervere, azienda informatica a livello nazionale, che voleva raccontare il territorio dove opera da oltre 40 anni. Poi, poco per volta, grazie al contributo dei professionisti del cinema coinvolti sul progetto a ogni livello, il progetto è cresciuto e si è evoluto in un film lungometraggio di respiro nazionale, con una storia accattivante e commovente, tanto da riuscire a coinvolgere la Film Commission per la collaborazione alla distribuzione al pubblico.

LE MUSICHE

Enrico Sabena compare nel film come “Compositore delle musiche” e “Music Supervisor”, ma la sua collaborazione al film è andata oltre l’aspetto musicale: “Ho messo al servizio del regista la mia esperienza in termini di supervisione di molti aspetti prettamente cinematografici, con consulenze mirate a partire dalla sceneggiatura e poi, in seguito, al montaggio del film e del trailer, oltre ovviamente all’intero aspetto sonoro. Ho poi messo in contatto la produzione del film con la Film Commission di Torino.”

“Il credito di Music Supervisor mi deriva dal fatto che per il film non solo ho composto musica originale ma ho anche scelto di usare (e rielaborato in modo inedito) alcuni miei temi musicali già esistenti: in particolare, il brano “Terra di Granda”, composto a suo tempo come Inno per descrivere l’intera Provincia di Cuneo: pezzo emozionale che anche in questo film si sposa in modo naturale con le stupende immagini delle Langhe. Un altro brano si intitola Figlia Dei Venti, ed è stato registrato con l’Orchestra Nazionale Rumena, e il prezioso contributo di Simona Colonna al violoncello e alla voce.”

“Nello scrivere e proporre musica originale e inedita, anche in questo film ho seguito la mia filosofia, che è quella di scrivere non tanto musica “per” le immagini, ma “musica CON le immagini”, ossia di reinterpretare musicalmente il divenire della storia con una colonna sonora che si intreccia con personaggi e scene, quasi a diventare un vero e proprio elemento di sceneggiatura.”