Caccia al tesoro con il Gat Dus

Domenica 27 aprile l’azienda dolciaria Gat Dus e Cantina Clavesana, insieme alla Compagnia del Buon Cammino, organizzano un’escursione tra le colline alla scoperta delle Langhe e dei meravigliosi prodotti che sanno offrire.

Il trekking non sarà solo occasione per ammirare magnifici paesaggi ma i partecipanti avranno anche la possibilità, durante il percorso, di cimentarsi in una caccia al tesoro con estrazione per vincere golosi premi enogastronomici.

“Il progetto nasce – racconta Ermanno Bressy, Consigliere della Compagnia del Buon Cammino - nello spirito di promuovere un’attività turistica consapevole e un territorio per certi versi ancora poco conosciuto, grazie alla bellezza del paesaggio e alla bontà dei prodotti che questa terra sa offrire”.

Il ritrovo è domenica 27 aprile alle ore 9.30 presso la frazione Surie di Clavesana da cui partirà una semplice escursione (distanza 7km, dislivello in discesa 416mt., durata 1,55h) che condurrà i partecipanti fino alla Cantina di Clavesana dove sarà previsto il pranzo.

Durante la giornata è prevista anche la visita al museo storico-etnografico di Clavesana.

La giornata ha un costo di €15 per i tesserati alla Compagnia del Buon Cammino e di €20 per i non tesserati. È richiesta prenotazione entro le ore 12 di sabato 26 aprile tramite messaggio WhatssApp al 3371073160. Per il pranzo, onde evitare accumuli di rifiuti, è necessario portarsi stoviglie riutilizzabili e il pane.

GLI ORGANIZZATORI

COMPAGNIA E RETE DEL BUON CAMMINO

Nasce nel 1996, dall’idea di tre amici, appassionati di sport, cultura e gastronomia, ma soprattutto di montagna.

Con il tempo, la Compagnia è cresciuta di numero e continua ad accettare con entusiasmo l’adesione di chi ama divertirsi, fare sport all’aria aperta, godersi il sole, il paesaggio, l’acqua, la neve, la natura e la buona cucina … Il tutto condito da grande convivialità, spirito di solidarietà e dal piacere di condividere gusti e passioni simili con vecchi e nuovi amici.

La Rete del Buon Cammino mantiene inalterato lo spirito della Compagnia e si rivolge principalmente a Comuni, Enti, Associazioni e Imprenditori, intenzionati a valorizzare il proprio territorio dal punto di vista turistico, grazie alla tutela ambientale, all’identità del paesaggio e al patrimonio socio-culturale.

Il turismo promosso dalla Rete, il cui capofila è il Comune di Cuneo, si pone come obiettivo un tipo di attività turistica consapevole, ambientale e culturale, che si svolge attraverso l’escursionismo nelle zone e nei territori dei Comuni aderenti al progetto.

AZIENDA AGRICOLA GAT DUS

L'azienda agricola Gat Dus si trova a Farigliano, nelle Langhe, ed è condotta da due giovani fratelli con l'ausilio dell'esperienza trentennale del padre. Specializzata nella coltivazione di nocciole e nella produzione di miele, trasforma queste eccellenze in deliziosi prodotti da forno artigianali, come biscotti e torte, sfornati con cura nel proprio laboratorio. Tra le specialità spicca la cugnà, una marmellata tradizionale piemontese a base di mosto d'uva. Inoltre, nei campi e nei boschi di proprietà nasce il tartufo, protagonista di un'esperienza di ricerca dedicata che permette ai visitatori di scoprire questo prezioso tesoro del territorio.

L'azienda pratica l'apicoltura nomade, seguendo le fioriture per produrre mieli di tarassaco, ciliegio, acacia, millefiori e castagno. La dedizione e passione per l'apicoltura ci ha permesso di ottenere riconoscimenti prestigiosi come Gocce d'Oro al concorso Giulio Piana e premi al concorso regionale Franco Marletto.

PRODUTTORI IN CLAVESANA

I Produttori in Clavesana sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 200 soci che coltivano 320 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare.

27 aprile 1959 data di nascita (32 soci fondatori)

150 soci attuali

300 ettari

200 - 500 metri l’altitudine dei vigneti

1 milione di bottiglie prodotte annualmente

6 milioni di euro il fatturato 2024

Principali produzioni: Nebbiolo, Alta Langa, Dogliani, Barolo, Barbera