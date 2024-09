Sorprendono ladro in casa, gli impediscono la fuga e lo mandano in ospedale

E’ attesa per la giornata di domani, lunedì 2 settembre, la convalida dell’arresto di un 62enne finito in ospedale dopo aver tentato un furto in un alloggio a San Michele Mondovì.

Un colpo finito non benissimo, quello che il presunto ladro ha tentato di mettere in atto giovedì 29 agosto introducendosi in un alloggio alla periferia del centro monregalese.

Entrato in casa attraverso un balcone affacciato sul cortile interno dell’abitazione, il delinquente non aveva infatti messo in conto che negli stessi minuti l’82enne pensionato proprietario di casa si accingeva a fare rientro accompagnato dai due figli.

Il malvivente è stato così sorpreso a rovistare tra armadi e cassetti. Vistosi scoperto ha cercato di guadagnare una fuga rivelatasi non facile, visto che a sbarrargli la strada si sono messi i tre proprietari.

Nella colluttazione che ne è seguita questi ultimi sono rimasti praticamente illesi, mentre l’intruso ha ricevuto colpi che, una volta assicuratolo alla giustizia con l’arrivo dei Carabinieri della locale Compagnia, lo hanno costretto a ricorrere alle cure dei sanitari presso l’ospedale "Santa Croce" di Cuneo, dove è tuttora piantonato in stato di fermo con l’accusa di rapina impropria.