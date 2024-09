Oggi l'addio a Francesca Graglia, storica contitolare della trattoria Pernice di Madonna Bruna

Saranno celebrati oggi, lunedì 2 settembre alle ore 15 nella parrocchia di Madonna Bruna, i funerali di Francesca Graglia, storica contitolare della trattoria Pernice in via Valdieri a Borgo San Dalmazzo. Aveva 86 anni.

Punto di riferimento per cerimonie e matrimoni, Francesca Graglia ha gestito la trattoria con il marito Giovanni Giraudo e i figli fino al 2006. Un locale rinomato per la cucina tradizionale piemontese, specializzato in ricette sulla chiocciola helix pomatia alpina.

Originaria di Madonna Bruna, Francesca Graglia aveva anche gestito la rivendita di alimentari della frazione.

Lascia il marito Giovanni, i figli Massimo, Sandra ed Enrica, il genero Massimo, gli adorati nipoti Andrea ed Elena, le sorelle Marcella e Teresina, le cognate Pinuccia e Maria, il cognato Fiore e parenti tutti.