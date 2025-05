Avvistato un indumento rosso in acqua: droni dei vigili del fuoco sorvolano il Tanaro ad Alba

Vigili del fuoco presenti con i droni e con il nucleo speleo alpino fluviale lungo l'asse del Tanaro, all’altezza dell’incrocio di frazione Scaparoni, un punto non troppo distante, in linea d’aria, dalla spiaggia dei Cristalli di Verduno, il punto dove era finito in acqua, ormai più di un mese fa, il ragazzino di Bra.

Ieri sera dei cittadini hanno segnalato ai carabinieri la presenza di un indumento rosso nel fiume. Sono stati quindi allertati i vigili del fuoco, che stanno sorvolando l'area dalle sei di questa mattina, con l'ausilio dei droni.

La segnalazione potrebbe portare al rinvenimento del corpo del ragazzino, Abdou, ma non si esclude nemmeno un legame con la vicenda del 56enne di Ceva, Daniele Romero, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 20 maggio.

Notizia in aggiornamento