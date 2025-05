Tir si ribalta sulla tangenziale sud di Torino, all'uscita per Debouché: traffico bloccato [FOTO]

Un brutto incidente è avvenuto questo pomeriggio, mercoledì 28 maggio, sulla tangenziale sud di Torino direzione Piacenza.

Il sinistro si è verificato all'altezza dello svincolo Debouché. A perdere il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, l'autista di un grosso autoarticolato che si è ribaltato a cavallo tra le due carreggiate.



Un altro veicolo è rimasto coinvolto nello scontro. Al momento si registra un ferito in codice giallo trasferito all'ospedale di Moncalieri per le cure.

Gravi ripercussioni alla viabilità. Al momento forti criticità e traffico pressoché bloccato in entrambe le direzioni. Si transita su una sola corsia per senso di marcia.

Sul posto oltre all'équipe medico sanitaria del 118 per i soccorsi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli è intervenuta la Polizia Stradale per la gestione del traffico e i rilievi del caso.