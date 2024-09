Rimangono bloccati in un ascensore a Santo Stefano Belbo: soccorsi dai Vigili del Fuoco, stanno bene

Disavventura per tre persone che oggi pomeriggio, giovedì 5 settembre, si trovavano all'interno dei locali del museo "Cesare Pavese" nel comune di Santo Stefano Belbo.

A causa probabilmente di un malfunzionamento l'ascensore della struttura si è bloccato non consentendo alle persone all'interno di uscire. L'allarme è scattato verso poco dopo le 18. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Dogliani che hanno messo in atto le manovre necessarie per liberare le tre persone che, fortunatamente, sono in buone condizioni di salute.