Valdieri, il resoconto dopo un anno del servizio whatsapp comunale

Esattamente un anno fa, il 6 Settembre 2023, il lancio da parte del vicesindaco Sharon Giraudo: "Un servizio semplice, veloce e gratuito per informare i cittadini. Dopo il successo riscontrato con Facebook e Instagram, approdiamo anche sull’app di messaggistica WhatsApp"

Con queste parole fu attivato “WhatsApp INFOVALDIERI”, il servizio nato con lo scopo di essere sempre più vicini ai cittadini, informandoli in tempo reale su tutto ciò che riguarda la piccola comunità.

“A distanza di un anno sono molto felice di come le iscrizioni al servizio siano cresciute in modo esponenziale. Ad oggi gli iscritti sono circa 450, con un target di età molto ampio. Whatsapp, insieme agli altri canali social, ci permette di far conoscere il nostro territorio anche lontano, mantenendo sempre attivo il legame con i residenti e con i turisti”, commenta il vicesindaco Sharon Giraudo, che si occupa interamente della gestione dei canali social e della condivisione delle notizie.

“Settimanalmente mi occupo di condivide la “Rubrica della Domenica” con l’aggiornamento dei lavori portati avanti dall’Amministrazione; si parla quindi di Lavori Pubblici, Manutenzione del Territorio, Iniziative Sociali, Eventi e in caso di necessità, vengono condivise comunicazioni urgenti come ordinanze di pubblica sicurezza", continua il vicesindaco.

Ricordiamo che per iscriversi al servizio, basta salvare in rubrica il numero 3762044987 e inviare via whatsapp il messaggio “Nome Cognome – ATTIVA INFOVALDIERI”. Gli interessati saranno così inseriti nella lista dei destinatari di messaggi relativi a notizie utili, avvisi, allerte meteo e segnalazione di eventi.

“I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, funzionalità che garantisce la privacy degli utenti, in quanto nessuno potrà vedere i contatti presenti nella lista”, conclude il vicesindaco Giraudo.